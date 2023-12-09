https://ria.ru/20231209/vybory-1914771825.html

В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы

В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы - РИА Новости, 09.12.2023

В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы

Первое установочное заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году проходит в штабе Народного фронта... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T11:04

2023-12-09T11:04

2023-12-09T11:58

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первое установочное заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году проходит в штабе Народного фронта в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Путин в пятницу сообщил председателю Народного совета ДНР, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года."Вчера мы услышали главные слова нашего президента, которые так долго ждали. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это событие не только российского, но и мирового масштаба. Вчера, пообщавшись, решили не откладывать в долгий ящик и как можно быстрее собраться все вместе и собрать инициативную группу по выдвижению нашего президента, и вот мы здесь", - сказал глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.В заседании принимают участие секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак, председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, ректор МГЮА Виктор Блажеев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, председатель "Сириуса" Елена Шмелева, главврач МГКБ №52 Марьяна Лысенко, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, российский гимнаст Никита Нагорный, председатель Народного совета ДНР Артем Жога, певица Полина Гагарина, худрук "Табакерки" Владимир Машков и другие.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

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политика, москва, владимир путин, россия