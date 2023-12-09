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Выборы президента Российской Федерации пройдут через сто дней

Выборы президента Российской Федерации пройдут через сто дней - РИА Новости, 09.12.2023

Выборы президента Российской Федерации пройдут через сто дней

До президентских выборов, об участии в которых уже заявили ряд политиков, остается 100 дней, в течение которых пройдет подготовка к "важнейшему событию за всю... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T00:28

2023-12-09T00:28

2023-12-09T00:39

россия

владимир путин

элла памфилова

валентина матвиенко

политика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. До президентских выборов, об участии в которых уже заявили ряд политиков, остается 100 дней, в течение которых пройдет подготовка к "важнейшему событию за всю историю России", от которого будет "зависеть развитие не только внутри страны", но и во всем мире. О выборах Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ на пленарном заседании 7 декабря принял решение о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. С момента вступления постановления в силу - со дня официального опубликования - фактически дается старт избирательной кампании. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что предстоящие выборы - это важнейшее политическое событие, которое во многом "будет определять будущий вектор развития России". После решения Совфеда о дате проведения президентских выборов политические партии проведут свои предвыборные съезды и официально выдвинут кандидатов на пост президента РФ. Кандидаты на пост главы государства Накануне действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Пока остается неясным вопрос, в каком качестве Путин будет баллотироваться: как самовыдвиженец или в качестве кандидата от партии, однако многие политики и общественники уже заявили о своей поддержке действующему главе государства. Партия "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) для поддержки кандидатуры Путина запустила специальный сайт, где будут приниматься предложения в его предвыборную программу. Лидер СРЗП Сергей Миронов в сентябре заявил РИА Новости, что партия готова не просто поддержать, а выдвинуть кандидатуру Путина на предстоящих выборах. Также руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов ранее сообщил РИА Новости, что готов вступить в инициативную группу по выдвижению Путина на выборах президента РФ, если поступит такое предложение. Председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил, что хотя партия еще не приняла окончательного решения об участии в выборах, но он лично считает нужным поддержать действующего президента. Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что примет участие в президентских выборах 2024 года, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение. А политик Борис Надеждин, один из немногих, кто уже изъявил желание выдвигаться на пост президента России, рассказал РИА Новости, что движется в этом направлении уже несколько месяцев и намерен идти на выборы в 2024 году с идеей сделать Россию главной страной Европы. В ЛДПР идет подготовка к выдвижению лидера партии Леонида Слуцкого в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году, об этом ранее РИА Новости сообщил источник в партии. Поправки в закон о выборах президента РФ В этот раз в организационные моменты проведения выборов были внесены существенные изменения. В частности, внесены изменения в ФЗ "О выборах президента Российской Федерации", согласно которому законом предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Таким образом, ее смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах. Изменения уточняют, что голосование на федеральных выборах в субъектах РФ, где введено военное положение, "возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона". Военное положение на данный момент действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Уточняются и правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом: начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены по решению руководителя посольства, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан РФ. Также реализуется возможность ведения реестра "надомного" голосования в электронном виде. Закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Кроме того, если в агитационных мероприятиях участвует представитель партии - иноагент, то его выступление должно предваряться уведомлением об этом. В частности, в соответствии с поправками, вводится запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, а также ряд уточнений, касающихся работы СМИ. Среди них - допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях. Исключением будет являться работа представителей аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части. Подготовка ЦИК к президентской кампании Еще до назначения даты проведения выборов президента ЦИК России начал активную подготовку к ним. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что голосование на главных выборах страны будет трехденвным - 15, 16 и 17 марта. Кроме того, будет использована система "ИнформУИК" для информационной кампании на выборах президента, создано специальное мобильное приложение. В ближайшее время ЦИК примет порядок проведения голосования в новых регионах с учетом того, что там действует военное положение. Кроме того, граждане, проживающие или находящиеся в населенных пунктах, где нет помещений для голосования или есть проблемы с транспортным сообщением, могут проголосовать по дополнительной форме в передвижных пунктах 15 и 16 марта. Такая форма голосования будет распространена в семи регионах России: в ДНР, ЛНР, Курской, Брянской, Херсонской, Запорожской и Белгородской областях. ЦИК утвердила разработку единой визуальной концепции и фирменного стиля информационной кампании по выборам президента РФ и постановила утвердить изготовление избирательных бюллетеней для голосования в количестве 113 574 550 штук. Согласно еще одному постановлению, принятому на заседании комиссии 18 октября, ЦИК решил поручить реализацию проекта аппарату Центральной избирательной комиссии. По словам замглавы ведомства Николая Булаева, такая работа требует времени для соответствия информационной кампании по выборам президента "возможностям, которые заметно отличаются от того, что было в 2018 году". Также ЦИК уже утвердил перечень документов, предоставляемых в комиссию кандидатами на пост президента России, а также формы удостоверения зарегистрированного кандидата на эту должность и удостоверения об избрании президентом. Кроме того, лица, признанные иноагентами, теперь не имеют права жертвовать в избирательные фонды кандидатов на пост президента РФ, даже если средства будут перечислены не из иностранных источников, они будут возвращены или направлены в доход федерального бюджета. ДЭГ-2024 Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применять все регионы России пока не могут. В ЦИК не раз говорили, что это обусловлено тем, что все аспекты избирательного процесса в ходе президентских выборов должны быть отлажены, чтобы минимизировать какие-либо риски. Таким образом, в ДЭГ на федеральной платформе на выборах 2024 года смогут участвовать около 49 миллионов избирателей, то есть 30 субъектов РФ, которые ранее уже участвовали в онлайн-голосовании. Однако их число, в любом случае, гораздо больше по сравнению с прошлыми выборами. А Москва, которая применяет ДЭГ на своей собственной платформе, уже заявила ЦИК о своем намерении участвовать в такой форме волеизъявления граждан. Памфилова не раз говорила о том, что работа по дискредитации предстоящих выборов президента РФ уже началась и ведется давно, особенно теми, кто уехал из России, и, находясь заграницей, "отрабатывают свои копейки", работая на срыв выборов в РФ. Несмотря на это ЦИК заинтересован, чтобы участки на выборах 2024 года были открыты во всех странах, об этом говорил замглавы ведомства Булаев. Тем не менее, он выразил сомнение в том, что "некоторые страны" дадут согласие на взаимодействие по обеспечению безопасности. В таком случае избирательные участки открыть будет сложно. Есть норма закона, которая определяет порядок открытия избирательных участков за рубежом. МИД РФ в данном случае должен проводить консультации по этому вопросу, говорил Булаев. Избирательные участки на Украине не откроют, так как и российского посла там нет. А что касается новых регионов России, Булаев рассказал РИА Новости, что ЦИК предпримет все меры для обеспечения безопасности избиркомов и участков там на период голосования, и в этом будет оказано содействие "соответствующих структур". Проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из-за рубежа тоже не получится, так как, по словам Памфиловой, применять такую форму волеизъявления граждан РФ, находящихся заграницей, невозможно ввиду целого "букета разного рода угроз". Наблюдатели на выборах президента Выборы президента России, по словам Памфиловой, несравнимы ни с одними предыдущими кампаниями, так как они определят путь России и мира в целом. За этим процессом наблюдают множество стран. Однако глава ЦИК уверена, что с "такой командой" выборы пройдут достойно. Пока неизвестно точно, насколько изменится круг наблюдателей, однако Центризбирком уже пригласил представителей некоторых государств. Например, Памфилова пригласила принять участие в наблюдении за выборами президента РФ зарубежных экспертов, в том числе тех, которые работали на региональных выборах 2023 года в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях. Также приглашения приехать на выборы президента России получили представители из Намибии, Камеруна, Зимбабве, Мьянмы, Камбоджи, Белоруссии, а также члены избиркомов СНГ. Говоря о том, могут ли страны, где не развит институт наблюдения на выборах и институт международного наблюдения, приезжать в качестве наблюдателей в другие государства, в частности в Россию на президентские выборы 2024 года, член ЦИК Игорь Борисов рассказал РИА Новости, что, по его мнению, "в данном конкретном случае запретительный подход не обоснован" и применять "какие-то зеркальные меры" не в интересах РФ, однако, с другой стороны, "мы не можем открыть лазейку для вмешательства и давления на наши выборы под маской международного наблюдения, которой зачастую пользуются наши идеологические противники". Тем не менее, по его словам, Россия готова показывать и демонстрировать свое успешное демократическое развитие, даже несмотря на "такое колоссальное давление со стороны, так называемых, "западных демократий".

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россия, владимир путин, элла памфилова, валентина матвиенко, политика