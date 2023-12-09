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Власти Шри-Ланки пресекли вербовку наемников в украинские войска - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/verbovka-1914818532.html
Власти Шри-Ланки пресекли вербовку наемников в украинские войска
Власти Шри-Ланки пресекли вербовку наемников в украинские войска - РИА Новости, 09.12.2023
Власти Шри-Ланки пресекли вербовку наемников в украинские войска
Шри-Ланка предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовку своих граждан в иностранные армии, в том числе на Украину, заявил глава МИД страны Али... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:06
2023-12-09T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
шри-ланка
украина
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 дек – РИА Новости. Шри-Ланка предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовку своих граждан в иностранные армии, в том числе на Украину, заявил глава МИД страны Али Сабри изданию Daily Mirror. Министр заявил, что ранее органы безопасности Шри-Ланки узнали о том, что местный агент вербует наемников для борьбы на стороне Украины против России. "С этим разобрались… Шри-Ланка как страна предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовки новобранцев через местных агентов", — заявил глава МИД.По данным СМИ, трое бывших военнослужащих Шри-Ланки, в том числе бывший офицер спецназа, служившие в так называемом Украинском иностранном легионе, были убиты в понедельник в районе Артемовска (название, используемое киевским режимом - Бахмут) в результате удара российской артиллерии. Отвечая на вопрос о том, может ли правительство Шри-Ланки помешать бывшим военным вступать в Украинский иностранный легион, глава МИД отметил, что "они уволились из армии и отправились туда самостоятельно". "Поскольку шри-ланкийцы имеют свободу передвижения, и как только они покидают страну на законных основаниях, у нас очень мало контроля над тем, что они делают, если только они не нарушили закон страны, в которой проживают, или скрылись после совершения преступления", - добавил Сабри.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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в мире, шри-ланка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Шри-Ланка, Украина
Власти Шри-Ланки пресекли вербовку наемников в украинские войска

Глава МИД Сабри: в Шри-Ланке пресекли вербовку новобранцев в ВСУ через агентов

© iStock.com / AlexpunkerШри-Ланка
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© iStock.com / Alexpunker
Шри-Ланка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 дек – РИА Новости. Шри-Ланка предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовку своих граждан в иностранные армии, в том числе на Украину, заявил глава МИД страны Али Сабри изданию Daily Mirror.
Министр заявил, что ранее органы безопасности Шри-Ланки узнали о том, что местный агент вербует наемников для борьбы на стороне Украины против России.
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"С этим разобрались… Шри-Ланка как страна предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовки новобранцев через местных агентов", — заявил глава МИД.
По данным СМИ, трое бывших военнослужащих Шри-Ланки, в том числе бывший офицер спецназа, служившие в так называемом Украинском иностранном легионе, были убиты в понедельник в районе Артемовска (название, используемое киевским режимом - Бахмут) в результате удара российской артиллерии.
Отвечая на вопрос о том, может ли правительство Шри-Ланки помешать бывшим военным вступать в Украинский иностранный легион, глава МИД отметил, что "они уволились из армии и отправились туда самостоятельно".
"Поскольку шри-ланкийцы имеют свободу передвижения, и как только они покидают страну на законных основаниях, у нас очень мало контроля над тем, что они делают, если только они не нарушили закон страны, в которой проживают, или скрылись после совершения преступления", - добавил Сабри.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШри-ЛанкаУкраина
 
 
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