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Власти Шри-Ланки пресекли вербовку наемников в украинские войска
Власти Шри-Ланки пресекли вербовку наемников в украинские войска - РИА Новости, 09.12.2023
Власти Шри-Ланки пресекли вербовку наемников в украинские войска
Шри-Ланка предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовку своих граждан в иностранные армии, в том числе на Украину, заявил глава МИД страны Али... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:06
2023-12-09T16:06
2023-12-09T16:06
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 дек – РИА Новости. Шри-Ланка предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовку своих граждан в иностранные армии, в том числе на Украину, заявил глава МИД страны Али Сабри изданию Daily Mirror. Министр заявил, что ранее органы безопасности Шри-Ланки узнали о том, что местный агент вербует наемников для борьбы на стороне Украины против России. "С этим разобрались… Шри-Ланка как страна предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовки новобранцев через местных агентов", — заявил глава МИД.По данным СМИ, трое бывших военнослужащих Шри-Ланки, в том числе бывший офицер спецназа, служившие в так называемом Украинском иностранном легионе, были убиты в понедельник в районе Артемовска (название, используемое киевским режимом - Бахмут) в результате удара российской артиллерии. Отвечая на вопрос о том, может ли правительство Шри-Ланки помешать бывшим военным вступать в Украинский иностранный легион, глава МИД отметил, что "они уволились из армии и отправились туда самостоятельно". "Поскольку шри-ланкийцы имеют свободу передвижения, и как только они покидают страну на законных основаниях, у нас очень мало контроля над тем, что они делают, если только они не нарушили закон страны, в которой проживают, или скрылись после совершения преступления", - добавил Сабри.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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в мире, шри-ланка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Шри-Ланка, Украина
Власти Шри-Ланки пресекли вербовку наемников в украинские войска
Глава МИД Сабри: в Шри-Ланке пресекли вербовку новобранцев в ВСУ через агентов
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 дек – РИА Новости.
Шри-Ланка предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовку своих граждан в иностранные армии, в том числе на Украину, заявил глава МИД страны Али Сабри изданию Daily Mirror
.
Министр заявил, что ранее органы безопасности Шри-Ланки узнали о том, что местный агент вербует наемников для борьбы на стороне Украины против России
.
Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо
"С этим разобрались… Шри-Ланка как страна предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовки новобранцев через местных агентов", — заявил глава МИД.
По данным СМИ, трое бывших военнослужащих Шри-Ланки, в том числе бывший офицер спецназа, служившие в так называемом Украинском иностранном легионе, были убиты в понедельник в районе Артемовска
(название, используемое киевским режимом - Бахмут) в результате удара российской артиллерии.
Отвечая на вопрос о том, может ли правительство Шри-Ланки помешать бывшим военным вступать в Украинский иностранный легион, глава МИД отметил, что "они уволились из армии и отправились туда самостоятельно".
"Поскольку шри-ланкийцы имеют свободу передвижения, и как только они покидают страну на законных основаниях, у нас очень мало контроля над тем, что они делают, если только они не нарушили закон страны, в которой проживают, или скрылись после совершения преступления", - добавил Сабри.
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