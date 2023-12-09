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Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США - РИА Новости, 09.12.2023
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15:50 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/usa-1914813553.html
Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США
Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США - РИА Новости, 09.12.2023
Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:50
2023-12-09T15:50
в мире
израиль
сша
реджеп тайип эрдоган
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США. Ранее США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН. "За отказ (прекращения огня) проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?" - сказал турецкий лидер, выступая в субботу. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html
израиль
сша
сектор газа
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в мире, израиль, сша, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, США, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США

Эрдоган: справедливый мир возможен, но без США, выступающих против мира в Газе

© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины. Архивное фото
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АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США.
Ранее США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Защита Газы сделает Эрдогана настоящим халифом
26 октября, 08:00
"За отказ (прекращения огня) проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?" - сказал турецкий лидер, выступая в субботу.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
8 ноября, 08:00
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Толпа с палестинскими флагами на улице Стамбула в Турции - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Мир не готов воевать с Западом — и это проблема для Вашингтона
15 ноября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильСШАРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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