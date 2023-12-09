https://ria.ru/20231209/ukraina-1914739867.html
СМИ: в США предложили пересмотреть политику на фоне провала наступления ВСУ
СМИ: в США предложили пересмотреть политику на фоне провала наступления ВСУ - РИА Новости, 09.12.2023
СМИ: в США предложили пересмотреть политику на фоне провала наступления ВСУ
Ряд американских должностных лиц на фоне провала украинского "контрнаступа" предложили пересмотреть позицию Вашингтона, согласно которой Украина должна... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T00:04
2023-12-09T00:04
2023-12-09T00:05
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вооруженные силы украины
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украина
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ряд американских должностных лиц на фоне провала украинского "контрнаступа" предложили пересмотреть позицию Вашингтона, согласно которой Украина должна определять условия победы в конфликте, сообщает портал Messenger со ссылкой на источники. По информации портала, американские чиновники в прошлом месяце провели ряд встреч с украинскими коллегами. В ходе этих заседаний в частности стороны пришли к выводу, что основные цели "контрнаступа" не были достигнуты и Киев вряд ли их достигнет на фоне блокировки американским сенатом проекта помощи для Украины. "Американские участники встречи с учетом ограниченных успехов (Киева) даже предложили пересмотреть давнюю политику США, согласно которой Украина определяет условия победы в войне", - говорится в сообщении Messenger. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу
СМИ: в США предложили пересмотреть политику на фоне провала наступления ВСУ
Messenger: США предложили изменить позицию по определению условий победы Киевом