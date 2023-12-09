В Британии предупредили о новой мировой угрозе

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FT: есть риск срыва мировых поставок товаров через Панамский и Суэцкий каналы
Морской торговый порт. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Засуха в Панамском канале и серия нападений на грузовые суда в Суэцком канале могут ограничить движение по жизненно важным торговым путям, пишет Financial Times.
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"Есть поставки, которые просто не успеют прибыть к Рождеству", — говорится в публикации.
Если ситуация не изменится в ближайшее время, последствия для мировой торговли будут катастрофическими, указано в статье.
По данным администрации Панамского канала, которые приводит FT, октябрь 2023 года стал самым засушливым в регионе за последние 70 лет. На этом фоне власти впервые сократили количество проходов судов, которые к февралю будут ограничены цифрой до 18 в день.
По данным управления канала, некоторые суда ожидали очереди в среднем 12,2 дня, а некоторые и более двух недель. Столкнувшись с растущими задержками, компании были вынуждены перенаправлять суда на более дорогостоящие маршруты, пишет издание, добавляя, что в это же время внезапная серия нападений в Суэце на корабли, которые, как считали нападающие, везли товары в Израиль, всколыхнула мировую общественность.
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"Если проход через Суэцкий канал также будет затруднен, это может привести к серьезным перебоям", — отметила газета.
Так, сбои в функционировании канала приведут к росту стоимости товаров, поскольку расценки на использование Панамского канала в кратчайшие сроки выросли до миллионов долларов за проход судна, говорится в материале.
По сведениям компании MDS Transmodal, смена маршрута с Панамы на Суэц добавляет пять дней к пути от Нью-Йорка до Шанхая для судов. Если выбирать маршрут вдоль африканского мыса Доброй Надежды, это может добавить еще шесть дней к пути. Подобная ситуация поставила ребром вопрос о жизнеспособности мировой торговли, добавила FT.