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В Британии предупредили о новой мировой угрозе - РИА Новости, 09.12.2023
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12:42 09.12.2023 (обновлено: 12:49 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/ugroza-1914781848.html
В Британии предупредили о новой мировой угрозе
В Британии предупредили о новой мировой угрозе - РИА Новости, 09.12.2023
В Британии предупредили о новой мировой угрозе
Засуха в Панамском канале и серия нападений на грузовые суда в Суэцком канале могут ограничить движение по жизненно важным торговым путям, пишет Financial... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:42
2023-12-09T12:49
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Засуха в Панамском канале и серия нападений на грузовые суда в Суэцком канале могут ограничить движение по жизненно важным торговым путям, пишет Financial Times.&quot;Есть поставки, которые просто не успеют прибыть к Рождеству&quot;, — говорится в публикации.Если ситуация не изменится в ближайшее время, последствия для мировой торговли будут катастрофическими, указано в статье.По данным администрации Панамского канала, которые приводит FT, октябрь 2023 года стал самым засушливым в регионе за последние 70 лет. На этом фоне власти впервые сократили количество проходов судов, которые к февралю будут ограничены цифрой до 18 в день.По данным управления канала, некоторые суда ожидали очереди в среднем 12,2 дня, а некоторые и более двух недель. Столкнувшись с растущими задержками, компании были вынуждены перенаправлять суда на более дорогостоящие маршруты, пишет издание, добавляя, что в это же время внезапная серия нападений в Суэце на корабли, которые, как считали нападающие, везли товары в Израиль, всколыхнула мировую общественность.&quot;Если проход через Суэцкий канал также будет затруднен, это может привести к серьезным перебоям&quot;, — отметила газета.Так, сбои в функционировании канала приведут к росту стоимости товаров, поскольку расценки на использование Панамского канала в кратчайшие сроки выросли до миллионов долларов за проход судна, говорится в материале.По сведениям компании MDS Transmodal, смена маршрута с Панамы на Суэц добавляет пять дней к пути от Нью-Йорка до Шанхая для судов. Если выбирать маршрут вдоль африканского мыса Доброй Надежды, это может добавить еще шесть дней к пути. Подобная ситуация поставила ребром вопрос о жизнеспособности мировой торговли, добавила FT.
https://ria.ru/20231030/konflikt-1906060974.html
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в мире, панамский канал, суэцкий канал, суэц
В мире, Панамский канал, Суэцкий канал, Суэц
В Британии предупредили о новой мировой угрозе

FT: есть риск срыва мировых поставок товаров через Панамский и Суэцкий каналы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМорской торговый порт
Морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Засуха в Панамском канале и серия нападений на грузовые суда в Суэцком канале могут ограничить движение по жизненно важным торговым путям, пишет Financial Times.
«

"Есть поставки, которые просто не успеют прибыть к Рождеству", — говорится в публикации.

Если ситуация не изменится в ближайшее время, последствия для мировой торговли будут катастрофическими, указано в статье.
По данным администрации Панамского канала, которые приводит FT, октябрь 2023 года стал самым засушливым в регионе за последние 70 лет. На этом фоне власти впервые сократили количество проходов судов, которые к февралю будут ограничены цифрой до 18 в день.
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По данным управления канала, некоторые суда ожидали очереди в среднем 12,2 дня, а некоторые и более двух недель. Столкнувшись с растущими задержками, компании были вынуждены перенаправлять суда на более дорогостоящие маршруты, пишет издание, добавляя, что в это же время внезапная серия нападений в Суэце на корабли, которые, как считали нападающие, везли товары в Израиль, всколыхнула мировую общественность.
«

"Если проход через Суэцкий канал также будет затруднен, это может привести к серьезным перебоям", — отметила газета.

Так, сбои в функционировании канала приведут к росту стоимости товаров, поскольку расценки на использование Панамского канала в кратчайшие сроки выросли до миллионов долларов за проход судна, говорится в материале.
По сведениям компании MDS Transmodal, смена маршрута с Панамы на Суэц добавляет пять дней к пути от Нью-Йорка до Шанхая для судов. Если выбирать маршрут вдоль африканского мыса Доброй Надежды, это может добавить еще шесть дней к пути. Подобная ситуация поставила ребром вопрос о жизнеспособности мировой торговли, добавила FT.
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