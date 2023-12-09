Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 09.12.2023 (обновлено: 23:19 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/sud-1914829856.html
Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма
Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма - РИА Новости, 09.12.2023
Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма
Суд в Петербурге арестовал американца Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсети с изображением георгиевской ленты, сообщила... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:22
2023-12-09T23:19
происшествия
санкт-петербург
сша
россия
одноклассники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a9dfc40973e3da6cd6ed24eb61d1deb4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал американца Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсети с изображением георгиевской ленты, сообщила объединенная пресс-служба судов города.&quot;Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 354.1 УК России (&quot;Реабилитация нацизма&quot;)&quot;, — говорится в публикации.Малеву вменяют два эпизода. Первый раз он разместил в "Одноклассниках" изображение георгиевской ленты 8 июля 2022 года, которое подписал как "опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань". Кроме того, накануне празднования Дня Победы, 8 мая 2023 года, он опубликовал в той же соцсети фото трупа с указанием "как правильно носить георгиевскую ленточку".В пресс-службе судов отметили, что, как указывает следствие, этими действиями Малев "выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, являющееся оскорблением памяти о Великой Отечественной войне, а также защитников Отечества и их чувств, унижением чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе К., 1937 г.р.".Малева задержали 8 декабря, ему предъявили обвинение, вину он признал частично.
https://ria.ru/20231204/nelegal-1913699003.html
санкт-петербург
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_236:67:2877:2048_1920x0_80_0_0_c6cea2e926f5233a6c5556ea809f2334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, сша, россия, одноклассники
Происшествия, Санкт-Петербург, США, Россия, Одноклассники
Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

Россиянина с гражданством США арестовали после постов с георгиевской лентой

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал американца Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсети с изображением георгиевской ленты, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 354.1 УК России ("Реабилитация нацизма")", — говорится в публикации.

Малеву вменяют два эпизода. Первый раз он разместил в "Одноклассниках" изображение георгиевской ленты 8 июля 2022 года, которое подписал как "опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань". Кроме того, накануне празднования Дня Победы, 8 мая 2023 года, он опубликовал в той же соцсети фото трупа с указанием "как правильно носить георгиевскую ленточку".
В пресс-службе судов отметили, что, как указывает следствие, этими действиями Малев "выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, являющееся оскорблением памяти о Великой Отечественной войне, а также защитников Отечества и их чувств, унижением чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе К., 1937 г.р.".
Малева задержали 8 декабря, ему предъявили обвинение, вину он признал частично.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Источник сообщил о гибели американца в кубанском центре для нелегалов
4 декабря, 17:39
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСШАРоссияОдноклассники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала