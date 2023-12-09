https://ria.ru/20231209/sud-1914829856.html

Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма - РИА Новости, 09.12.2023

Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

Суд в Петербурге арестовал американца Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсети с изображением георгиевской ленты, сообщила... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:22

2023-12-09T17:22

2023-12-09T23:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал американца Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсети с изображением георгиевской ленты, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 354.1 УК России ("Реабилитация нацизма")", — говорится в публикации.Малеву вменяют два эпизода. Первый раз он разместил в "Одноклассниках" изображение георгиевской ленты 8 июля 2022 года, которое подписал как "опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань". Кроме того, накануне празднования Дня Победы, 8 мая 2023 года, он опубликовал в той же соцсети фото трупа с указанием "как правильно носить георгиевскую ленточку".В пресс-службе судов отметили, что, как указывает следствие, этими действиями Малев "выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, являющееся оскорблением памяти о Великой Отечественной войне, а также защитников Отечества и их чувств, унижением чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе К., 1937 г.р.".Малева задержали 8 декабря, ему предъявили обвинение, вину он признал частично.

https://ria.ru/20231204/nelegal-1913699003.html

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происшествия, санкт-петербург, сша, россия, одноклассники