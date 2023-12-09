https://ria.ru/20231209/slet-1914850382.html

В военно-патриотическом слете приняли участие более тысячи юнармейцев

В военно-патриотическом слете приняли участие более тысячи юнармейцев - РИА Новости, 09.12.2023

В военно-патриотическом слете приняли участие более тысячи юнармейцев

Более 1,2 тысячи юнармейцев из всех регионов России приняли участие во Всероссийском военно-патриотическом слёте "Славы Героев – будем достойны!", сообщили в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T19:42

2023-12-09T19:42

2023-12-09T19:42

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владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 1,2 тысячи юнармейцев из всех регионов России приняли участие во Всероссийском военно-патриотическом слёте "Славы Героев – будем достойны!", сообщили в Минобороны РФ. "В Центральном академическом театре Российской Армии состоялось итоговое мероприятие Всероссийского военно-патриотического юнармейского слёта "Славы Героев – будем достойны!", в нем приняло участие более 1,2 тысячи юнармейцев из всех регионов нашей страны", — рассказали в министерстве. Как уточнили в ведомстве, мероприятие началось с видеообращения президента РФ Владимира Путина к участникам слёта, в котором он отметил, что проведение всероссийского слёта в День Героев Отечества – это символично и правильно, а сами юнармейцы словом и делом поддерживают всех, кто нуждается в помощи. Замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин зачитал приветственные слова участникам слёта от министра обороны Сергея Шойгу. "Во все времена доблесть и мужество являлись основой характера нашего народа. Это помогало выстоять в самых трудных испытаниях, дать отпор любому врагу, посягнувшему на нашу землю", - отметил министр в своём приветстствии. В нем говорится, что летопись российской славы хранит память о героях Великой Отечественной войны, событий в Афганистане и на Кавказе, специальной военной операции. Глава российского военного ведомства напомнил, что в этом году юнармейцы стали инициаторами молодежной акции "Верни герою имя". "Общими усилиями приведены в порядок семь с половиной тысяч воинских захоронений, пять тысяч обелисков и мемориалов. Акция стала поистине всенародной. В ней приняли участие более двух с половиной миллионов человек", - говорится в приветствии Шойгу. Министр в своем приветствии поблагодарил участников слёта за неравнодушие, тепло и искренность, которыми отмечены дела юнармейцев, а также выразил уверенность, что судьбы и подвиги героев послужат примером истинного патриотизма и образцом служения Отечеству. В ходе итогового мероприятия Всероссийского военно-патриотического юнармейского слёта "Славы Героев – будем достойны!" состоялись телемосты с участниками специальной военной операции и военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию, а на сцене Театра Российской Армии, выступили детские творческие коллективы, группа "Любэ", Пелагея, Юта, Родион Газманов, Денис Майданов и другие.

https://ria.ru/20231209/den_geroev_otechestva-1914351932.html

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Обращение Путина к юнармейцам в День Героев Отечества Обращение Путина к юнармейцам в День Героев Отечества 2023-12-09T19:42 true PT2M16S

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россия, владимир путин, сергей шойгу, кавказ, любэ, безопасность