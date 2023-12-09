https://ria.ru/20231209/putin-1914803305.html
Путин назвал подвижничество педагогов и волонтеров востребованным
Путин назвал подвижничество педагогов и волонтеров востребованным - РИА Новости, 09.12.2023
Путин назвал подвижничество педагогов и волонтеров востребованным
Образовательная, просветительская, истинно подвижническая деятельность российских педагогов, волонтеров, поисковиков сегодня в высшей степени востребована,... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:57
2023-12-09T14:57
2023-12-09T14:57
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Образовательная, просветительская, истинно подвижническая деятельность российских педагогов, волонтеров, поисковиков сегодня в высшей степени востребована, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям торжественной церемонии награждения лауреатов национальной премии "Патриот 2023". Церемония проходит в субботу в Москве на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия". Приветствие главы государства зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Эта почетная награда по традиции вручается представителям педагогического сообщества, волонтерских, поисковых организаций в знак достойной оценки их творческого, созидательного труда на благо Отечества, отметил Путин. "Вы многое делаете для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности, направляете свои усилия на сбережение памяти о героических страницах нашей истории, богатейшего культурного, духовного наследия", - добавил глава государства. "Подчеркну: ваша образовательная, просветительская, истинно подвижническая деятельность сегодня в высшей степени востребована", - отметил Путин. Он выразил уверенность, что участники мероприятия смогут "обсудить актуальные проблемы, находящиеся в центре общественного внимания, обменяться наработанным опытом и практиками, дать старт новым содержательным проектам и инициативам". Президент поздравил лауреатов с заслуженным успехом и пожелал им всего самого хорошего.
https://radiosputnik.ru/20231205/putin-1913905794.html
https://ria.ru/20231209/rossiya-1914767454.html
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россия, москва, владимир путин, сергей кириенко, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Выставка-форум "Россия"
Путин назвал подвижничество педагогов и волонтеров востребованным
Путин назвал подвижничество педагогов, волонтеров и поисковиков востребованным
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Образовательная, просветительская, истинно подвижническая деятельность российских педагогов, волонтеров, поисковиков сегодня в высшей степени востребована, заявил президент
России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям торжественной церемонии награждения лауреатов национальной премии "Патриот 2023".
Церемония проходит в субботу в Москве
на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия". Приветствие главы государства зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко
.
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Эта почетная награда по традиции вручается представителям педагогического сообщества, волонтерских, поисковых организаций в знак достойной оценки их творческого, созидательного труда на благо Отечества, отметил Путин.
"Вы многое делаете для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности, направляете свои усилия на сбережение памяти о героических страницах нашей истории, богатейшего культурного, духовного наследия", - добавил глава государства.
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"Подчеркну: ваша образовательная, просветительская, истинно подвижническая деятельность сегодня в высшей степени востребована", - отметил Путин.
Он выразил уверенность, что участники мероприятия смогут "обсудить актуальные проблемы, находящиеся в центре общественного внимания, обменяться наработанным опытом и практиками, дать старт новым содержательным проектам и инициативам".
Президент поздравил лауреатов с заслуженным успехом и пожелал им всего самого хорошего.
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