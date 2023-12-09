https://ria.ru/20231209/putin-1914776129.html
"Справедливая Россия" примет участие в процедурах по выдвижению Путина
"Справедливая Россия" примет участие в процедурах по выдвижению Путина - РИА Новости, 09.12.2023
"Справедливая Россия" примет участие в процедурах по выдвижению Путина
Партия "Справедливая Россия" примет участие во всех процедурах по выдвижению Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:55
2023-12-09T11:55
2023-12-09T12:04
политика
справедливая россия
госдума рф
россия
владимир путин
валерий гартунг
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" примет участие во всех процедурах по выдвижению Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.В ходе установочного заседания инициативной группы по выдвижению Путина Гартунг напомнил, что "Справедливая Россия" еще в мае приняла решение о выдвижении Путина."Двадцать третьего декабря мы проведем съезд и естественно мы примем участие во всех процедурах по выдвижению Владимира Путина на пост президента. Я считаю, что в такое трудное, важное для страны время мы должны все объединиться, и тогда только мы преодолеем все временные трудности, которые сегодня еще есть", - сказал Гартунг.
https://ria.ru/20231209/er-1914771478.html
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"Справедливая Россия" примет участие в процедурах по выдвижению Путина
"Справедливая Россия" примет участие во всех процедурах по выдвижению Путина