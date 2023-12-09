Рейтинг@Mail.ru
"Справедливая Россия" примет участие в процедурах по выдвижению Путина - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 09.12.2023 (обновлено: 12:04 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/putin-1914776129.html
"Справедливая Россия" примет участие в процедурах по выдвижению Путина
"Справедливая Россия" примет участие в процедурах по выдвижению Путина - РИА Новости, 09.12.2023
"Справедливая Россия" примет участие в процедурах по выдвижению Путина
Партия "Справедливая Россия" примет участие во всех процедурах по выдвижению Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:55
2023-12-09T12:04
политика
справедливая россия
госдума рф
россия
владимир путин
валерий гартунг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914673341_0:170:2929:1818_1920x0_80_0_0_6d1263128a93c8b7ee769905f07e8a14.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" примет участие во всех процедурах по выдвижению Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.В ходе установочного заседания инициативной группы по выдвижению Путина Гартунг напомнил, что "Справедливая Россия" еще в мае приняла решение о выдвижении Путина."Двадцать третьего декабря мы проведем съезд и естественно мы примем участие во всех процедурах по выдвижению Владимира Путина на пост президента. Я считаю, что в такое трудное, важное для страны время мы должны все объединиться, и тогда только мы преодолеем все временные трудности, которые сегодня еще есть", - сказал Гартунг.
https://ria.ru/20231209/er-1914771478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914673341_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a71a34a9e8f6ecd69af6cf1f9c57e9b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, справедливая россия, госдума рф, россия, владимир путин, валерий гартунг
Политика, Справедливая Россия, Госдума РФ, Россия, Владимир Путин, Валерий Гартунг
"Справедливая Россия" примет участие в процедурах по выдвижению Путина

"Справедливая Россия" примет участие во всех процедурах по выдвижению Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
 Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" примет участие во всех процедурах по выдвижению Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
В ходе установочного заседания инициативной группы по выдвижению Путина Гартунг напомнил, что "Справедливая Россия" еще в мае приняла решение о выдвижении Путина.
«
"Двадцать третьего декабря мы проведем съезд и естественно мы примем участие во всех процедурах по выдвижению Владимира Путина на пост президента. Я считаю, что в такое трудное, важное для страны время мы должны все объединиться, и тогда только мы преодолеем все временные трудности, которые сегодня еще есть", - сказал Гартунг.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
"Единая Россия" примет активное участие в кампании Путина, заявил Турчак
11:02
 
ПолитикаСправедливая РоссияГосдума РФРоссияВладимир ПутинВалерий Гартунг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала