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Эксперты рассказали, сколько россияне платили за отели в 2023 году

Эксперты рассказали, сколько россияне платили за отели в 2023 году - РИА Новости, 09.12.2023

Эксперты рассказали, сколько россияне платили за отели в 2023 году

Эксперты определили, сколько россияне платили за проживание в отелях в 2023 году, сообщают сервисы бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T05:45

2023-12-09T05:45

2023-12-09T10:38

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Эксперты определили, сколько россияне платили за проживание в отелях в 2023 году, сообщают сервисы бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты компаний проанализировали траты туристов на проживание в путешествиях в 2023 году. Оказалось, что средний чек за сутки увеличился на пять процентов, хотя в прошлом году этот показатель был в два раза выше: в 2022 году цены повысились на десять процентов. "Таким образом, рост расходов на размещение в путешествиях по России замедлился в два раза", – делают вывод аналитики сервисов бронирования.В 2023 году в среднем путешественники тратили на проживание в поездках 4150 рублей в сутки. Спрос на объекты размещения вырос на 28 процентов.Чаще всего туристы останавливаются в отелях – на них пришлось более двух третей от всех бронирований. Средняя стоимость проживания в гостинице составила 4,6 тысячи рублей за ночь.Мини-отели бронировали 15 процентов путешественников и платили в среднем 3,2 тысячи рублей в сутки. Апартаменты интересовали четыре процента пользователей. День проживания там в среднем обходился в 3,1 тысячи рублей.Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург – самые востребованные у туристов. В этих регионах жилье традиционно более дорогое – в каждом из них средний чек на проживание составил 4,8 тысячи рублей в сутки.Наибольшее количество бронирований в 2023 году было сделано в Москве, за год средний чек на размещение в столице вырос на восемь процентов. В Краснодарском крае траты на проживание за год не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на четыре процента.Один из трендов этого года – рост глубины бронирования. Он увеличился на четверть: в прошлом году номера выбирали в среднем за восемь дней до поездки, в этом – за десять.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, коммерческая недвижимость, москва, краснодарский край, санкт-петербург, отдых в россии, мтс, туризм