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Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН после вето США на резолюцию по Газе - РИА Новости, 09.12.2023
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14:44 09.12.2023 (обновлено: 17:43 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/oon-1914800219.html
Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН после вето США на резолюцию по Газе
Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН после вето США на резолюцию по Газе - РИА Новости, 09.12.2023
Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН после вето США на резолюцию по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформе Совета Безопасности ООН после того, как США наложили вето на проект резолюции по сектору Газа. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:44
2023-12-09T17:43
в мире
израиль
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
совет безопасности оон
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АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформе Совета Безопасности ООН после того, как США наложили вето на проект резолюции по сектору Газа.&quot;Мы потеряли надежду. &quot;Благодаря&quot; вето США решение о прекращении огня (в Газе. — Прим. ред.) не было принято. То, что мир больше, чем пять (постоянных членов Совбеза ООН. — Прим. ред.), стало очевидным еще раз. Необходимо реформировать Совет Безопасности ООН. Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы&quot;, — сказал турецкий лидер.Президент Турции добавил, что справедливый мир невозможен с Вашингтоном."За отказ (от прекращения огня. — Прим. ред.) проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?" — заключил Эрдоган.США не в первый раз накладывают вето на резолюцию Всемирной организации, препятствующую реализации военных планов Израиля в секторе Газа. Вашингтон заблокировал проект Бразилии 18 октября. Документ в числе прочего призывал Тель-Авив отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили решение тем, что проект резолюции не упоминал о праве Израиля на самооборону.
https://ria.ru/20231209/veto-1914796174.html
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в мире, израиль, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон
В мире, Израиль, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Совет Безопасности ООН
Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН после вето США на резолюцию по Газе

Эрдоган назвал невозможным справедливый мир на Ближнем Востоке с Вашингтоном

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформе Совета Безопасности ООН после того, как США наложили вето на проект резолюции по сектору Газа.
«

"Мы потеряли надежду. "Благодаря" вето США решение о прекращении огня (в Газе. — Прим. ред.) не было принято. То, что мир больше, чем пять (постоянных членов Совбеза ООН. — Прим. ред.), стало очевидным еще раз. Необходимо реформировать Совет Безопасности ООН. Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы", — сказал турецкий лидер.

Накануне Штаты наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. В документе содержалось и требование немедленно и без предусловий освободить всех заложников, а также обеспечить гуманитарный доступ. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов Совбеза голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.

Президент Турции добавил, что справедливый мир невозможен с Вашингтоном.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Президент Палестины отреагировал на вето США на резолюцию СБ ООН
Вчера, 14:25
"За отказ (от прекращения огня. — Прим. ред.) проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?" — заключил Эрдоган.
США не в первый раз накладывают вето на резолюцию Всемирной организации, препятствующую реализации военных планов Израиля в секторе Газа. Вашингтон заблокировал проект Бразилии 18 октября. Документ в числе прочего призывал Тель-Авив отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили решение тем, что проект резолюции не упоминал о праве Израиля на самооборону.
Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Китай разочаровало вето США на резолюцию по Газе в СБ ООН
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В миреИзраильТурцияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСовет Безопасности ООН
 
 
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