Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН после вето США на резолюцию по Газе
Эрдоган назвал невозможным справедливый мир на Ближнем Востоке с Вашингтоном
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформе Совета Безопасности ООН после того, как США наложили вето на проект резолюции по сектору Газа.
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"Мы потеряли надежду. "Благодаря" вето США решение о прекращении огня (в Газе. — Прим. ред.) не было принято. То, что мир больше, чем пять (постоянных членов Совбеза ООН. — Прим. ред.), стало очевидным еще раз. Необходимо реформировать Совет Безопасности ООН. Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы", — сказал турецкий лидер.
Накануне Штаты наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. В документе содержалось и требование немедленно и без предусловий освободить всех заложников, а также обеспечить гуманитарный доступ. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов Совбеза голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
Президент Турции добавил, что справедливый мир невозможен с Вашингтоном.
"За отказ (от прекращения огня. — Прим. ред.) проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?" — заключил Эрдоган.
США не в первый раз накладывают вето на резолюцию Всемирной организации, препятствующую реализации военных планов Израиля в секторе Газа. Вашингтон заблокировал проект Бразилии 18 октября. Документ в числе прочего призывал Тель-Авив отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили решение тем, что проект резолюции не упоминал о праве Израиля на самооборону.