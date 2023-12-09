https://ria.ru/20231209/oon-1914800219.html

Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН после вето США на резолюцию по Газе

Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН после вето США на резолюцию по Газе - РИА Новости, 09.12.2023

Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН после вето США на резолюцию по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформе Совета Безопасности ООН после того, как США наложили вето на проект резолюции по сектору Газа. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:44

2023-12-09T14:44

2023-12-09T17:43

в мире

израиль

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к реформе Совета Безопасности ООН после того, как США наложили вето на проект резолюции по сектору Газа."Мы потеряли надежду. "Благодаря" вето США решение о прекращении огня (в Газе. — Прим. ред.) не было принято. То, что мир больше, чем пять (постоянных членов Совбеза ООН. — Прим. ред.), стало очевидным еще раз. Необходимо реформировать Совет Безопасности ООН. Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы", — сказал турецкий лидер.Президент Турции добавил, что справедливый мир невозможен с Вашингтоном."За отказ (от прекращения огня. — Прим. ред.) проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?" — заключил Эрдоган.США не в первый раз накладывают вето на резолюцию Всемирной организации, препятствующую реализации военных планов Израиля в секторе Газа. Вашингтон заблокировал проект Бразилии 18 октября. Документ в числе прочего призывал Тель-Авив отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Штаты объяснили решение тем, что проект резолюции не упоминал о праве Израиля на самооборону.

https://ria.ru/20231209/veto-1914796174.html

https://ria.ru/20231209/kitay-1914743374.html

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турция

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в мире, израиль, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон