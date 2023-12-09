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Сборная России взяла золото на естественно-научной олимпиаде в Бангкоке - РИА Новости, 09.12.2023
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16:39 09.12.2023 (обновлено: 16:44 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/olimpiada-1914823753.html
Сборная России взяла золото на естественно-научной олимпиаде в Бангкоке
Сборная России взяла золото на естественно-научной олимпиаде в Бангкоке - РИА Новости, 09.12.2023
Сборная России взяла золото на естественно-научной олимпиаде в Бангкоке
Сборная России завоевала шесть золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке, всего в олимпиаде участвовали 311 школьников... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T16:39
2023-12-09T16:44
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сборная России завоевала шесть золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке, всего в олимпиаде участвовали 311 школьников из 55 стран, сообщается в Telegram-канале правительства РФ. "В Бангкоке (Таиланд) подвели итоги 20-й Международной естественно-научной олимпиады школьников (IJSO). В ней принимали участие 311 школьников из 55 стран, выполняя задания по физике, химии и биологии. Россию представляли шесть человек.... Все шестеро участников завоевали золотые медали. Также ребята из России получили специальный приз за экспериментальный тур. Руководил сборной Валерий Слободянин, заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ", — говорится в сообщении. Российскую сборную на олимпиаде представляли Федор Авдеев и Мария Мягкова - ученики московского лицея "Вторая школа" имени Овчинникова, Роберт Битлев, ученик петербургского лицея №533 "Образовательный комплекс "Малая Охта", Владимир Беленький, ученик московской школы №179, Роман Кожевников, ученик физико-математического лицея №5 города Долгопрудный, и Мария Торкановская, ученица физтех-лицея имени Капицы в городе Долгопрудный. "Наши участники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, что еще раз подчеркивает – отечественная система образования по праву считается одной из лучших в мире. В достигнутом результате, конечно, большая заслуга не только самих школьников, но и их педагогов и наставников, всех тех, кто помогал им раскрыть таланты, поддерживал и вел к новым вершинам. Перед ребятами открыты пути в большую науку, уверен, они найдут себя в самых разных направлениях и будут трудиться на благо нашей страны", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
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общество, россия, бангкок, долгопрудный, сергей кравцов, московский физико-технический институт
Хорошие новости, Общество, Россия, Бангкок, Долгопрудный, Сергей Кравцов, Московский физико-технический институт
Сборная России взяла золото на естественно-научной олимпиаде в Бангкоке

Школьники из РФ взяли золотые медали на естественно-научной олимпиаде в Бангкоке

© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники, завоевшие шесть золотых медалей на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке
Российские школьники, завоевшие шесть золотых медалей на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : Правительство России/Telegram
Российские школьники, завоевшие шесть золотых медалей на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сборная России завоевала шесть золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке, всего в олимпиаде участвовали 311 школьников из 55 стран, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
"В Бангкоке (Таиланд) подвели итоги 20-й Международной естественно-научной олимпиады школьников (IJSO). В ней принимали участие 311 школьников из 55 стран, выполняя задания по физике, химии и биологии. Россию представляли шесть человек.... Все шестеро участников завоевали золотые медали. Также ребята из России получили специальный приз за экспериментальный тур. Руководил сборной Валерий Слободянин, заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ", — говорится в сообщении.
Российскую сборную на олимпиаде представляли Федор Авдеев и Мария Мягкова - ученики московского лицея "Вторая школа" имени Овчинникова, Роберт Битлев, ученик петербургского лицея №533 "Образовательный комплекс "Малая Охта", Владимир Беленький, ученик московской школы №179, Роман Кожевников, ученик физико-математического лицея №5 города Долгопрудный, и Мария Торкановская, ученица физтех-лицея имени Капицы в городе Долгопрудный.
"Наши участники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, что еще раз подчеркивает – отечественная система образования по праву считается одной из лучших в мире. В достигнутом результате, конечно, большая заслуга не только самих школьников, но и их педагогов и наставников, всех тех, кто помогал им раскрыть таланты, поддерживал и вел к новым вершинам. Перед ребятами открыты пути в большую науку, уверен, они найдут себя в самых разных направлениях и будут трудиться на благо нашей страны", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
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