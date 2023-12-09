В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды из-за мирового спада экономики
BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.
BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.
Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.
Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.
Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.
Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.
Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.
Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.
Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.
Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.
Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.
Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.
В деловой программе примут участие более 200 спикеров.
В деловой программе примут участие более 200 спикеров.
Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.
Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.
Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.
Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.
Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.
Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.
BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.
Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.
Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.
Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.
Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.
Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.
В деловой программе примут участие более 200 спикеров.
Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.
Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.
Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.
Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.