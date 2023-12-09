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В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды - РИА Новости, 09.12.2023
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Культура
 
19:02 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/moda-1914845338.html
В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды
В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды - РИА Новости, 09.12.2023
В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды
Ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического спада: рекордная инфляция в США и Европе, а также безработица среди молодежи в Китае негативно... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T19:02
2023-12-09T19:02
культура
экономика
chanel
сша
европа
китай
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического спада: рекордная инфляция в США и Европе, а также безработица среди молодежи в Китае негативно влияют на продажи, заявил президент модного направления Chanel Бруно Павловский. "Товары роскоши не защищены от экономии... У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жестче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году", - цитирует Павловского издание Financial Times. Крупнейшие покупатели все еще тратят деньги на бренд, однако высокая инфляция в США и Европе, а также рост безработицы среди китайской молодежи негативно сказываются на продажах, пояснил он. Павловский предположил, что в следующем году цены на товары бренда продолжат расти, однако добавил, что они будут соответствовать показателям инфляции. "Мы не хотим разрушать чью-либо связь с брендом", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231207/tsvet-1914427311.html
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экономика, chanel, сша, европа, китай
Культура, Экономика, Chanel, США, Европа, Китай
В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды

В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды из-за мирового спада экономики

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГранд-дефиле
Гранд-дефиле - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического спада: рекордная инфляция в США и Европе, а также безработица среди молодежи в Китае негативно влияют на продажи, заявил президент модного направления Chanel Бруно Павловский.
"Товары роскоши не защищены от экономии... У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жестче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году", - цитирует Павловского издание Financial Times.
BRICS+ Fashion Summit
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.

Модель на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.

Модель во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.

Модели на подиуме во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В деловой программе примут участие более 200 спикеров.

Подготовка моделей перед модным показом бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

В деловой программе примут участие более 200 спикеров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

Модели на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.

Модели на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

Модель во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 2 декабря.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Форум продлится до 2 декабря.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 12

BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 12

Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 12

Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 12

Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 12

Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 12

Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 12

В деловой программе примут участие более 200 спикеров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 12

Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 12

Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12

Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 12

Форум продлится до 2 декабря.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 12
Крупнейшие покупатели все еще тратят деньги на бренд, однако высокая инфляция в США и Европе, а также рост безработицы среди китайской молодежи негативно сказываются на продажах, пояснил он.
Павловский предположил, что в следующем году цены на товары бренда продолжат расти, однако добавил, что они будут соответствовать показателям инфляции.
"Мы не хотим разрушать чью-либо связь с брендом", - подчеркнул он.
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