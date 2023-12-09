https://ria.ru/20231209/moda-1914845338.html

В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды

В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды - РИА Новости, 09.12.2023

В Chanel предрекли ухудшение ситуации в мире моды

Ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического спада: рекордная инфляция в США и Европе, а также безработица среди молодежи в Китае негативно... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T19:02

2023-12-09T19:02

2023-12-09T19:02

культура

экономика

chanel

сша

европа

китай

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического спада: рекордная инфляция в США и Европе, а также безработица среди молодежи в Китае негативно влияют на продажи, заявил президент модного направления Chanel Бруно Павловский. "Товары роскоши не защищены от экономии... У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жестче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году", - цитирует Павловского издание Financial Times. Крупнейшие покупатели все еще тратят деньги на бренд, однако высокая инфляция в США и Европе, а также рост безработицы среди китайской молодежи негативно сказываются на продажах, пояснил он. Павловский предположил, что в следующем году цены на товары бренда продолжат расти, однако добавил, что они будут соответствовать показателям инфляции. "Мы не хотим разрушать чью-либо связь с брендом", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231207/tsvet-1914427311.html

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экономика, chanel, сша, европа, китай