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BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 30.11.2023
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11:28 30.11.2023 (обновлено: 18:31 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/brics-1912839292.html
BRICS+ Fashion Summit
BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 30.11.2023
BRICS+ Fashion Summit
В Москве проходит Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Яркие моменты масштабного мероприятия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.11.2023
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фото
москва
брикс
дизайнерский форум brics+ fashion summit
юго-восточная азия
латинская америка
российская государственная библиотека
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В Москве проходит Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Яркие моменты масштабного мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
москва
юго-восточная азия
латинская америка
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РИА Новости
1
5
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96
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7 495 645-6601
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фото, фото, москва, брикс, дизайнерский форум brics+ fashion summit, юго-восточная азия, латинская америка, российская государственная библиотека, снг
Фото, Москва, БРИКС, Дизайнерский форум BRICS+ Fashion Summit, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Российская государственная библиотека, СНГ

BRICS+ Fashion Summit

Читать ria.ru в
В Москве проходит Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Яркие моменты масштабного мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.

Модель на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.

Модель во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.

Модели на подиуме во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В деловой программе примут участие более 200 спикеров.

Подготовка моделей перед модным показом бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

В деловой программе примут участие более 200 спикеров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

Модели на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.

Модели на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

Модель во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 2 декабря.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Форум продлится до 2 декабря.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 12
 
ФотоМоскваБРИКСДизайнерский форум BRICS+ Fashion SummitЮго-Восточная АзияЛатинская АмерикаРоссийская государственная библиотекаСНГ
 
 
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