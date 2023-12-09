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Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины - РИА Новости, 09.12.2023
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11:38 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/mandariny-1914774492.html
Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины
Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины - РИА Новости, 09.12.2023
Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины
Роспотребнадзор советует выбирать мандарины с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, не покупать их в несанкционированных местах и обязательно помыть перед... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:38
2023-12-09T11:38
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор советует выбирать мандарины с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, не покупать их в несанкционированных местах и обязательно помыть перед употреблением, сообщила пресс-служба ведомства. "Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть", - говорится в сообщении. Чтобы фрукты дольше сохранились необходимо достать мандарины из полиэтиленового пакета и поместить их в сетку. Если на веточках есть листочки, не нужно обрывать их, так фрукты дольше хранятся, уточнили в пресс-службе. Чтобы избежать риска покупки некачественных фруктов, не стоит покупать продукцию в несанкционированных местах торговли, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При употреблении мандаринов необходимо соблюдать гигиенические правила - следует тщательно вымыть фрукты под проточной водой, добавили в ведомстве.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год, Россия
Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины

Роспотребнадзор советует выбирать мандарины с ровной кожицей и хранить в сетке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрилавок с мандаринами
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прилавок с мандаринами. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор советует выбирать мандарины с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, не покупать их в несанкционированных местах и обязательно помыть перед употреблением, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть", - говорится в сообщении.
Чтобы фрукты дольше сохранились необходимо достать мандарины из полиэтиленового пакета и поместить их в сетку. Если на веточках есть листочки, не нужно обрывать их, так фрукты дольше хранятся, уточнили в пресс-службе.
Чтобы избежать риска покупки некачественных фруктов, не стоит покупать продукцию в несанкционированных местах торговли, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
При употреблении мандаринов необходимо соблюдать гигиенические правила - следует тщательно вымыть фрукты под проточной водой, добавили в ведомстве.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новый годРоссия
 
 
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