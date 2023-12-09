https://ria.ru/20231209/mandariny-1914774492.html
Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины
Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины - РИА Новости, 09.12.2023
Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины
Роспотребнадзор советует выбирать мандарины с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, не покупать их в несанкционированных местах и обязательно помыть перед... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T11:38
2023-12-09T11:38
2023-12-09T11:38
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новый год
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор советует выбирать мандарины с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, не покупать их в несанкционированных местах и обязательно помыть перед употреблением, сообщила пресс-служба ведомства. "Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть", - говорится в сообщении. Чтобы фрукты дольше сохранились необходимо достать мандарины из полиэтиленового пакета и поместить их в сетку. Если на веточках есть листочки, не нужно обрывать их, так фрукты дольше хранятся, уточнили в пресс-службе. Чтобы избежать риска покупки некачественных фруктов, не стоит покупать продукцию в несанкционированных местах торговли, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При употреблении мандаринов необходимо соблюдать гигиенические правила - следует тщательно вымыть фрукты под проточной водой, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231202/mandariny-1913293488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год, Россия
Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины
Роспотребнадзор советует выбирать мандарины с ровной кожицей и хранить в сетке