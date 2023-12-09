https://ria.ru/20231209/mandariny-1914774492.html

Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины

Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины - РИА Новости, 09.12.2023

Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины

Роспотребнадзор советует выбирать мандарины с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, не покупать их в несанкционированных местах и обязательно помыть перед... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T11:38

2023-12-09T11:38

2023-12-09T11:38

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новый год

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор советует выбирать мандарины с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, не покупать их в несанкционированных местах и обязательно помыть перед употреблением, сообщила пресс-служба ведомства. "Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть", - говорится в сообщении. Чтобы фрукты дольше сохранились необходимо достать мандарины из полиэтиленового пакета и поместить их в сетку. Если на веточках есть листочки, не нужно обрывать их, так фрукты дольше хранятся, уточнили в пресс-службе. Чтобы избежать риска покупки некачественных фруктов, не стоит покупать продукцию в несанкционированных местах торговли, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При употреблении мандаринов необходимо соблюдать гигиенические правила - следует тщательно вымыть фрукты под проточной водой, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231202/mandariny-1913293488.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год, россия