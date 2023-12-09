https://ria.ru/20231209/lep-1914807787.html
В Днепропетровской области отключилась ЛЭП
В Днепропетровской области отключилась ЛЭП - РИА Новости, 09.12.2023
В Днепропетровской области отключилась ЛЭП
Минэнерго Украины утверждает в Telegram-канале, что наземная линия электропередачи выведена в аварийный ремонт после отключения в Днепропетровской области, в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T15:26
2023-12-09T15:26
2023-12-09T15:26
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минэнерго Украины утверждает в Telegram-канале, что наземная линия электропередачи выведена в аварийный ремонт после отключения в Днепропетровской области, в энергосистеме фиксируется незначительный дефицит. "В Днепропетровской области отключилась воздушная линия 330 кВ... Она выведена в аварийный ремонт. Также в Днепропетровской области из-за отключения линии 150 кВ без света на протяжении нескольких часов были бытовые потребители облэнерго (сети энергоснабжающих компаний - ред.) и железная дорога, что привело к задержке поездов", - говорится в сообщении. Отмечается, что также из-за ударов в энергосистеме имеется незначительный дефицит электроэнергии, однако ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. В минэнерго добавили, что из-за повреждений генерирующего оборудования в результате обстрелов в прифронтовой зоне и роста потребления в энергосистеме фиксируется незначительный дефицит электроэнергии - до 1,4% от суточного объема потребления. Для покрытия дефицита планируется импорт электроэнергии в объеме до 5193 МВт/час. "В аварийный краткосрочный ремонт выведен блок ТЭС – планируется возврат в работу в течение суток. Для покрытия дефицита будут использованы дополнительные инструменты – резервы гидрогенерации и экстренная импортная электроэнергия от стран-соседей", - добавили в ведомстве. Ранее в субботу глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько недель, если ударят морозы, будут потенциально сложными для энергетики Украины.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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в мире, днепропетровская область, украина
В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области отключилась ЛЭП
Минэнерго Украины сообщило об отключении ЛЭП в Днепропетровской области
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Минэнерго Украины утверждает в Telegram-канале
, что наземная линия электропередачи выведена в аварийный ремонт после отключения в Днепропетровской области, в энергосистеме фиксируется незначительный дефицит.
"В Днепропетровской области отключилась воздушная линия 330 кВ... Она выведена в аварийный ремонт. Также в Днепропетровской области из-за отключения линии 150 кВ без света на протяжении нескольких часов были бытовые потребители облэнерго (сети энергоснабжающих компаний - ред.) и железная дорога, что привело к задержке поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также из-за ударов в энергосистеме имеется незначительный дефицит электроэнергии, однако ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. В минэнерго добавили, что из-за повреждений генерирующего оборудования в результате обстрелов в прифронтовой зоне и роста потребления в энергосистеме фиксируется незначительный дефицит электроэнергии - до 1,4% от суточного объема потребления. Для покрытия дефицита планируется импорт электроэнергии в объеме до 5193 МВт/час.
"В аварийный краткосрочный ремонт выведен блок ТЭС – планируется возврат в работу в течение суток. Для покрытия дефицита будут использованы дополнительные инструменты – резервы гидрогенерации и экстренная импортная электроэнергия от стран-соседей", - добавили в ведомстве.
Ранее в субботу глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго
" Вадим Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько недель, если ударят морозы, будут потенциально сложными для энергетики Украины.
"Укрэнерго" призвало жителей Украины экономить электричество