https://ria.ru/20231209/lep-1914807787.html

В Днепропетровской области отключилась ЛЭП

В Днепропетровской области отключилась ЛЭП - РИА Новости, 09.12.2023

В Днепропетровской области отключилась ЛЭП

Минэнерго Украины утверждает в Telegram-канале, что наземная линия электропередачи выведена в аварийный ремонт после отключения в Днепропетровской области, в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:26

2023-12-09T15:26

2023-12-09T15:26

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днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минэнерго Украины утверждает в Telegram-канале, что наземная линия электропередачи выведена в аварийный ремонт после отключения в Днепропетровской области, в энергосистеме фиксируется незначительный дефицит. "В Днепропетровской области отключилась воздушная линия 330 кВ... Она выведена в аварийный ремонт. Также в Днепропетровской области из-за отключения линии 150 кВ без света на протяжении нескольких часов были бытовые потребители облэнерго (сети энергоснабжающих компаний - ред.) и железная дорога, что привело к задержке поездов", - говорится в сообщении. Отмечается, что также из-за ударов в энергосистеме имеется незначительный дефицит электроэнергии, однако ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. В минэнерго добавили, что из-за повреждений генерирующего оборудования в результате обстрелов в прифронтовой зоне и роста потребления в энергосистеме фиксируется незначительный дефицит электроэнергии - до 1,4% от суточного объема потребления. Для покрытия дефицита планируется импорт электроэнергии в объеме до 5193 МВт/час. "В аварийный краткосрочный ремонт выведен блок ТЭС – планируется возврат в работу в течение суток. Для покрытия дефицита будут использованы дополнительные инструменты – резервы гидрогенерации и экстренная импортная электроэнергия от стран-соседей", - добавили в ведомстве. Ранее в субботу глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько недель, если ударят морозы, будут потенциально сложными для энергетики Украины.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911399325.html

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в мире, днепропетровская область, украина