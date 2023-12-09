https://ria.ru/20231209/kndr-1914752550.html

В КНДР предостерегли Южную Корею от отправки помощи Украине

В КНДР предостерегли Южную Корею от отправки помощи Украине - РИА Новости, 09.12.2023

В КНДР предостерегли Южную Корею от отправки помощи Украине

Безрассудная военная помощь Украине со стороны Южной Кореи сравни "самоубийству" и приведет к разрушительным последствиям, говорится в статье международного... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T06:37

2023-12-09T06:37

2023-12-09T06:37

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кндр (северная корея)

украина

южная корея

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СЕУЛ, 9 дек – РИА Новости. Безрассудная военная помощь Украине со стороны Южной Кореи сравни "самоубийству" и приведет к разрушительным последствиям, говорится в статье международного обозревателя Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ро Чжу Хёна. Ранее издание Washington Post сообщило, что Южная Корея в этом году стала более крупным поставщиком артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм для Украины, чем все европейские страны вместе взятые. Чиновники США якобы пытались убедить Сеул поставлять Киеву боеприпасы, хотя законодательство Южной Кореи запрещает поставлять оружие в зоны боевых действий. Сообщается, что южнокорейская сторона была "восприимчива" к просьбе при условии непрямых поставок. Неясно, поставлялись ли указанные снаряды в США для пополнения истощенных американских запасов или же перенаправлялись напрямую Украине. "Еще раз проявилась сущность бессовестного мошенничества элементов из "Республики Корея", которые до сих пор упорно настаивали на том, что ни разу не поставляли Украине летального оружия", - пишет автор в статье под заголовком "Безрассудная военная помощь Украине – самоубийственный поступок, вызывающий катастрофу". По его словам, "проамериканское раболепное поведение" Южной Кореи поражает даже сами страны Запада, "проникнутые русофобией". В то же время в министерстве обороны Южной Кореи заявили, что страна оказывает Украине только гуманитарную помощь и предоставляет ряд военных товаров, но не поставляет никакие вооружения. "Военная помощь марионеточной клике Зеленского… является концентрированным проявлением враждебности к России, военным преступлением против мира, проводящим к затягиванию кровавой ситуации на Украине", - заявляет Ро Чжу Хён, добавляя, что "неверный выбор" Сеула неизбежно повлечет за собой негативные результаты и "разрушительное бедствие". Известно, что Южная Корея официально договорилась о поставке США 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в прошлом году, с условием, что Вашингтон будет конечным пользователем. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Но Сеул в ответ предложил 500 тысяч, с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Как отмечали местные СМИ, это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и вновь избежать их переправки Украине без разрешения Сеула. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231202/kndr-1913356895.html

https://ria.ru/20231202/kndr-1913295237.html

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в мире, кндр (северная корея), украина, южная корея