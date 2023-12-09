https://ria.ru/20231209/kirienko-1914807445.html

Кириенко отметил вклад ветеранов СВО в прививание любви к России у молодежи

Кириенко отметил вклад ветеранов СВО в прививание любви к России у молодежи - РИА Новости, 09.12.2023

Кириенко отметил вклад ветеранов СВО в прививание любви к России у молодежи

Ветераны спецоперации заслуживают особой благодарности за то, что находят возможность передавать подрастающему поколению свою любовь к России, заявил первый... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:23

2023-12-09T15:23

2023-12-09T15:23

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

сергей кириенко

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ветераны спецоперации заслуживают особой благодарности за то, что находят возможность передавать подрастающему поколению свою любовь к России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он выступил в субботу на ВДНХ на торжественной церемонии награждения лауреатов национальной премии "Патриот-2023" в рамках выставки-форума "Россия". Одна из основных номинаций премии называется "Герои среди нас", напомнил Кириенко. "Это и военнослужащие, сегодня героически исполняющие свой долг в зоне специальной военной операции, это волонтеры, это врачи, это учителя. Но, к сожалению, многие из настоящих наших героев порой не просто рискуют своей жизнью, но и отдают свою жизнь, защищая страну и защищая других", - сказал он. После этого Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших. Он особо поблагодарил ветеранов спецоперации за то, что те находят "время, силы и возможность для того, чтобы передавать свой опыт, передавать свой пример, свое отношение к стране, подрастающему поколению". "Потому что информационная война - это тоже война, которая крайне жестко и агрессивно ведется сегодня против нашей страны, война смыслов, война убеждений. Это война за то, во что будет верить следующее поколение россиян, потому что до той поры, пока мы вместе, пока мы сплоченны, пока мы опираемся на традиционные ценности, на память и уважение к героям предшествующих поколений, к истории нашей страны, с нами ничего нельзя сделать", - подчеркнул Кириенко. Именно поэтому за умы подрастающего поколения ведется такая беспрецедентная война, добавил он. "Есть такая формула: "настоящий патриот только тот, у кого дети патриоты". Потому что если ты в чем-то по-настоящему убежден, только тогда ты сможешь передать свои убеждения следующему поколению... Для того, чтобы передать чувство любви к своей стране, надо самому искренне и беззаветно ее любить", - отметил Кириенко.

https://ria.ru/20231209/rossiya-1914767454.html

https://ria.ru/20231207/vystavka-1914468667.html

https://ria.ru/20231205/vystavka-1913955637.html

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выставка-форум "россия", россия, сергей кириенко