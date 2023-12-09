Рейтинг@Mail.ru
В Киеве власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу - РИА Новости, 09.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 09.12.2023 (обновлено: 10:30 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/kiev-1914758937.html
В Киеве власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу
В Киеве власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу - РИА Новости, 09.12.2023
В Киеве власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу
В Киеве начали сносить памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в рамках декоммунизации, сообщила городская администрация в... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T09:03
2023-12-09T10:30
в мире
украина
киев
российская империя
тарас шевченко
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914767210_0:304:960:844_1920x0_80_0_0_0c0fe5675537e96a2b6eb7362bc2a581.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Киеве начали сносить памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в рамках декоммунизации, сообщила городская администрация в Telegram-канале.&quot;Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус&quot;, — говорится в публикации.В администрации уточнили, что из-за демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения транспорта по бульвару Тараса Шевченко. В дальнейшем монумент будут хранить в государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.В начале мая украинский парламент принял законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.
https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html
https://ria.ru/20231205/pamyatniki-1913842273.html
украина
киев
российская империя
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914767210_0:310:960:1030_1920x0_80_0_0_e3e59fdab7d27434152e89d419f3504b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, российская империя, тарас шевченко, россия
В мире, Украина, Киев, Российская империя, Тарас Шевченко, Россия
В Киеве власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу

КГГА: в Киеве демонтируют памятник красному командиру Гражданской войны Щорсу

© Фото : КМДА – офіційний канал/TelegramДемонтаж памятника красному командиру Гражданской войны Щорсу в Киеве. 9 декабря 2023
Демонтаж памятника красному командиру Гражданской войны Щорсу в Киеве. 9 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© Фото : КМДА – офіційний канал/Telegram
Демонтаж памятника красному командиру Гражданской войны Щорсу в Киеве. 9 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Киеве начали сносить памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в рамках декоммунизации, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
«

"Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус", — говорится в публикации.

В администрации уточнили, что из-за демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения транспорта по бульвару Тараса Шевченко. В дальнейшем монумент будут хранить в государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.

Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник Щорсу установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко, он представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.

Фотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослава Коретчука
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники
2 декабря, 05:20
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
В начале мая украинский парламент принял законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В Польше снесли 468 памятников советским воинам
5 декабря, 12:07
 
В миреУкраинаКиевРоссийская империяТарас ШевченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала