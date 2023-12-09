https://ria.ru/20231209/kiev-1914758937.html

В Киеве власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу

В Киеве власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу - РИА Новости, 09.12.2023

В Киеве власти начали демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу

В Киеве начали сносить памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в рамках декоммунизации, сообщила городская администрация в... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T09:03

2023-12-09T09:03

2023-12-09T10:30

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Киеве начали сносить памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в рамках декоммунизации, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус", — говорится в публикации.В администрации уточнили, что из-за демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения транспорта по бульвару Тараса Шевченко. В дальнейшем монумент будут хранить в государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.В начале мая украинский парламент принял законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР.

https://ria.ru/20231202/pamyatniki-1913296057.html

https://ria.ru/20231205/pamyatniki-1913842273.html

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в мире, украина, киев, российская империя, тарас шевченко, россия