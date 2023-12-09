https://ria.ru/20231209/kazan-1914814710.html

Лидеры российского рынка интернет-торговли обсудят в Казани планы на год

Лидеры российского рынка интернет-торговли обсудят в Казани планы на год - РИА Новости, 09.12.2023

Лидеры российского рынка интернет-торговли обсудят в Казани планы на год

Форум "Мой Бизнес. E-COM" с участием лидеров рынка интернет-торговли и ведущих экспертов пройдет в Казани 18 декабря, сообщает аппарат уполномоченного при главе РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:54

2023-12-09T15:54

2023-12-09T15:54

республика татарстан

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Форум "Мой Бизнес. E-COM" с участием лидеров рынка интернет-торговли и ведущих экспертов пройдет в Казани 18 декабря, сообщает аппарат уполномоченного при главе Татарстана по защите прав предпринимателей. "Форум "Мой бизнес. E-COM" станет площадкой для обсуждения тенденций рынка интернет-торговли в 2024 году. Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении. В ходе форума татарстанские предприниматели и самозанятые смогут "из первых рук" получить информацию о новых перспективных направлениях, успешных стратегиях продаж и мерах поддержки по выходу на российский и зарубежные рынки интернет-торговли. Также на форуме будут работать выездные службы техподдержки маркетплейсов, специалисты которых ответят на все интересующие вопросы, связанные с развитием интернет-бизнеса. В числе спикеров форума - владелец Wildberries Татьяна Бакальчук, управляющий директор ООО "Интернет Решения" (Ozon) Сергей Беляков, генеральный директор KazanExpress (Магнит Маркет) Линар Хуснуллин, директор по взаимодействию с органами государственной власти "Яндекс" e-com и фудтех (ООО "Яндекс") Дмитрий Русаков и другие. "Для нас Татарстан является особым регионом. Здесь в 2019 году мы построили свой первый распределительный центр за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и именно отсюда началось наше региональное развитие… Уникальный для России формат форума "Мой Бизнес. E-COM", его нацеленность на получение конкретной пользы для местных предпринимателей, привлечение лидеров рынка для обсуждения итогов 2023 года и планов на следующий год является очередным примером творческого подхода, который реализуют власти Татарстана к развитию рынка интернет-торговли", - сказала Бакальчук. Форум организован центром "Мой бизнес" Фонда поддержки предпринимательства Татарстана совместно с центром электронной торговли "Маркетплейс.Легко" при поддержке министерства экономики Татарстана. За последние три года количество татарстанских предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, увеличилось в 174 раза. Ими зарегистрированы уже более 56 тысяч онлайн-магазинов, выручка которых, по экспертным оценкам, в 2023 году превысит 60 миллиардов рублей, с ростом конкуренции на рынке на первый план выходит вопрос повышения эффективности бизнеса, поиска новых рыночных ниш.

https://ria.ru/20231209/tatarstan-1914793500.html

https://ria.ru/20231207/obekt-1914333136.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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казань, республика татарстан (татарстан)