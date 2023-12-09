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Жителей Казахстана предупредили о морозах в 380 градусов - РИА Новости, 09.12.2023
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14:04 09.12.2023 (обновлено: 17:06 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/kazakhstan-1914792750.html
Жителей Казахстана предупредили о морозах в 380 градусов
Жителей Казахстана предупредили о морозах в 380 градусов - РИА Новости, 09.12.2023
Жителей Казахстана предупредили о морозах в 380 градусов
Жители Казахстана получили ошибочную СМС-рассылку о морозах до минус 380 градусов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:04
2023-12-09T17:06
казахстан
в мире
северо-казахстанская область
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АСТАНА, 9 дек — РИА Новости. Жители Казахстана получили ошибочную СМС-рассылку о морозах до минус 380 градусов, передает корреспондент РИА Новости. Так, накануне в Северо-Казахстанской области абоненты мобильного оператора Tele2 (ТОО "Мобайл Телеком-Сервис") получили предупреждение от 112 о том, что на территории региона ожидается сильный мороз. "Восьмого декабря на территории СКО сильный мороз — до минус 380 градусов. Отмена занятий 0-11 классы", — говорилось в сообщении.Местные жители стали массово распространять скрины в соцсетях. В комментариях к публикациям пользователи отмечали, что, "несмотря на морозный апокалипсис, на работу идти все равно придется". Агентство получило комментарий пресс-службы Tele2, в которой заявили о произошедшей ошибке."В определенную службу оператора приходят запросы от департамента по чрезвычайным ситуациям, который информирует жителей различных регионов об изменениях в погодных условиях. &lt;…&gt; Отправителем данных является 112, мы выступаем как инструмент передачи сообщений. В данном конкретном случае произошла техническая ошибка. В рассылке значок градуса (°) был заменен на ноль. После обнаружения некорректной цифры всем абонентам региона, куда пришли сильные морозы, было отправлено исправленное сообщение", — пояснили в компании. Ранее пресс-служба Казгидромета (Гидрометеорологическая служба Казахстана) предупредила жителей, что 9-11 декабря под влиянием арктического антициклона на большей части территории республики ожидается морозная погода без осадков, местами до минус 43 градусов.
https://ria.ru/20231209/pogoda-1914798544.html
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казахстан, в мире, северо-казахстанская область
Казахстан, В мире, Северо-Казахстанская область
Жителей Казахстана предупредили о морозах в 380 градусов

Жителей севера Казахстана по ошибке предупредили о морозах в 380 градусов

© Sputnik / Абзал Калиев | Перейти в медиабанкКазахстан
Казахстан - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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АСТАНА, 9 дек — РИА Новости. Жители Казахстана получили ошибочную СМС-рассылку о морозах до минус 380 градусов, передает корреспондент РИА Новости.
Так, накануне в Северо-Казахстанской области абоненты мобильного оператора Tele2 (ТОО "Мобайл Телеком-Сервис") получили предупреждение от 112 о том, что на территории региона ожидается сильный мороз.
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"Восьмого декабря на территории СКО сильный мороз — до минус 380 градусов. Отмена занятий 0-11 классы", — говорилось в сообщении.
Местные жители стали массово распространять скрины в соцсетях. В комментариях к публикациям пользователи отмечали, что, "несмотря на морозный апокалипсис, на работу идти все равно придется".
Агентство получило комментарий пресс-службы Tele2, в которой заявили о произошедшей ошибке.
"В определенную службу оператора приходят запросы от департамента по чрезвычайным ситуациям, который информирует жителей различных регионов об изменениях в погодных условиях. <…> Отправителем данных является 112, мы выступаем как инструмент передачи сообщений. В данном конкретном случае произошла техническая ошибка. В рассылке значок градуса (°) был заменен на ноль. После обнаружения некорректной цифры всем абонентам региона, куда пришли сильные морозы, было отправлено исправленное сообщение", — пояснили в компании.
Ранее пресс-служба Казгидромета (Гидрометеорологическая служба Казахстана) предупредила жителей, что 9-11 декабря под влиянием арктического антициклона на большей части территории республики ожидается морозная погода без осадков, местами до минус 43 градусов.
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