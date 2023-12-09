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Герой России готовит огнеметчиков ЗВО и передает свой боевой опыт - РИА Новости, 09.12.2023
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03:05 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/geroy-1914748067.html
Герой России готовит огнеметчиков ЗВО и передает свой боевой опыт
Герой России готовит огнеметчиков ЗВО и передает свой боевой опыт - РИА Новости, 09.12.2023
Герой России готовит огнеметчиков ЗВО и передает свой боевой опыт
Герой России майор Сергей Бачериков готовит на учебном полигоне огнеметчиков подразделений войск РХБЗ Западного военного округа и передает свой боевой опыт... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T03:05
2023-12-09T03:05
безопасность
россия
войска рхбз
западный военный округ (зво)
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Герой России майор Сергей Бачериков готовит на учебном полигоне огнеметчиков подразделений войск РХБЗ Западного военного округа и передает свой боевой опыт подчиненному личному составу, сообщили РИА Новости в министерстве обороны. "Военные химики - это сила и мощь любого подразделения, а российские огнеметы "Шмель" - грозное оружие, которого боятся враги. Руководит занятиями заместитель командира батальона майор Сергей Бачериков. Учит бойцов все делать быстро, уверенно, и без промедления принимать решения. Герой России понимает, насколько это важно. Особенно в критический момент", - сообщили в Минобороны. Бойцы на полигоне работают в паре. Бьют по условному противнику, до него с огневого рубежа 600 метров. Огнеметчика "прикрывает" огнем из автомата второй боец. Тот наводит реактивный пехотный огнемет (РПО) на цель и стреляет. Далее боевая двойка тут же покидает условную линию соприкосновения. Бачериков принял участие в СВО с 24 февраля 2022 года в звании капитана. Командовал сводной огнеметной ротой 27-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты ЗВО. На вооружении его подразделения состояли огнеметы "Шмель", за что Бачериков и получил одноименный позывной. 23 августа 2022 года огнеметная рота капитана Бачерикова выполняла боевую задачу по поддержке батальонно-тактических групп в бою с превосходящими силами противника. "Вступили в неравный бой. Нас было девять человек, их более пятидесяти. Когда уже все боеприпасы израсходовали, я принял решение отступать назад. Нас противник начал брать в тиски и с тыла заходил уже. После этого я вызвал огонь артиллерии на себя", - рассказал о тех событиях Бачериков. Со слов майора, удары российской артиллерии не уничтожили их вместе с украинскими подразделениям, а создали возможность для отхода его подразделения в сторону российских позиций. "В этом коридоре мы проскочить успели. После этого держали опорный пункт свой. Потому что по тактике действия воск противника есть такое, что они после наступления могут контрнаступать", - рассказал майор Бачериков. В течение суток подразделение "Шмеля" успешно сдерживало атаки противника и отразило более четырех штурмов. В ходе боев огнеметчики уничтожили более десяти единиц военной техники и живую силу противника. Бачериков получил ранение, но продолжил командовать ротой. Подразделению удалось не только остановить продвижение противника и нанести ему значительные потери, но и не допустить потерь среди личного состава. В 2022 году указом президента Российской Федерации ("закрытым") за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Бачерикову Сергею присвоено звание Героя Российской Федерации. Медаль "Золотая Звезда" была вручена 8 ноября 2022 года министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу.
https://ria.ru/20231208/boeviki-1914696270.html
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безопасность, россия, войска рхбз, западный военный округ (зво), сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Войска РХБЗ, Западный военный округ (ЗВО), Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Герой России готовит огнеметчиков ЗВО и передает свой боевой опыт

МО: Герой России майор Бачериков готовит огнеметчиков ЗВО и передает боевой опыт

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ стреляет из огнемета во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ стреляет из огнемета во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из огнемета во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Герой России майор Сергей Бачериков готовит на учебном полигоне огнеметчиков подразделений войск РХБЗ Западного военного округа и передает свой боевой опыт подчиненному личному составу, сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
«
"Военные химики - это сила и мощь любого подразделения, а российские огнеметы "Шмель" - грозное оружие, которого боятся враги. Руководит занятиями заместитель командира батальона майор Сергей Бачериков. Учит бойцов все делать быстро, уверенно, и без промедления принимать решения. Герой России понимает, насколько это важно. Особенно в критический момент", - сообщили в Минобороны.
Бойцы на полигоне работают в паре. Бьют по условному противнику, до него с огневого рубежа 600 метров. Огнеметчика "прикрывает" огнем из автомата второй боец. Тот наводит реактивный пехотный огнемет (РПО) на цель и стреляет. Далее боевая двойка тут же покидает условную линию соприкосновения.
Бачериков принял участие в СВО с 24 февраля 2022 года в звании капитана. Командовал сводной огнеметной ротой 27-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты ЗВО. На вооружении его подразделения состояли огнеметы "Шмель", за что Бачериков и получил одноименный позывной.
23 августа 2022 года огнеметная рота капитана Бачерикова выполняла боевую задачу по поддержке батальонно-тактических групп в бою с превосходящими силами противника.
"Вступили в неравный бой. Нас было девять человек, их более пятидесяти. Когда уже все боеприпасы израсходовали, я принял решение отступать назад. Нас противник начал брать в тиски и с тыла заходил уже. После этого я вызвал огонь артиллерии на себя", - рассказал о тех событиях Бачериков.
Со слов майора, удары российской артиллерии не уничтожили их вместе с украинскими подразделениям, а создали возможность для отхода его подразделения в сторону российских позиций.
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"В этом коридоре мы проскочить успели. После этого держали опорный пункт свой. Потому что по тактике действия воск противника есть такое, что они после наступления могут контрнаступать", - рассказал майор Бачериков.
В течение суток подразделение "Шмеля" успешно сдерживало атаки противника и отразило более четырех штурмов. В ходе боев огнеметчики уничтожили более десяти единиц военной техники и живую силу противника. Бачериков получил ранение, но продолжил командовать ротой. Подразделению удалось не только остановить продвижение противника и нанести ему значительные потери, но и не допустить потерь среди личного состава.
В 2022 году указом президента Российской Федерации ("закрытым") за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Бачерикову Сергею присвоено звание Героя Российской Федерации. Медаль "Золотая Звезда" была вручена 8 ноября 2022 года министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу.
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