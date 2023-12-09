https://ria.ru/20231209/egipet-1914868392.html

Египет при победе ас-Сиси будет расширять связи с БРИКС, считает эксперт

Египет при победе ас-Сиси будет расширять связи с БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 09.12.2023

Египет при победе ас-Сиси будет расширять связи с БРИКС, считает эксперт

Египет в случае переизбрания Абдель Фаттаха ас-Сиси на пост президента республики продолжит расширять экономические отношения со странами БРИКС, заявил РИА... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T23:18

2023-12-09T23:18

2023-12-09T23:18

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египет

абдель фаттах ас-сиси

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КАИР, 9 дек — РИА Новости. Египет в случае переизбрания Абдель Фаттаха ас-Сиси на пост президента республики продолжит расширять экономические отношения со странами БРИКС, заявил РИА Новости египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря, в борьбе за пост главы республики примут участие четыре кандидата, включая действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. "Я считаю, что с членством в БРИКС Египет будет более ориентирован на Восток", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, какой будет экономическая политика Египта в случае избрания ас-Сиси на третий срок. Мустафа считает, что Египет продолжит расширять и интенсифицировать экономические отношения со странами БРИКС. "Он (ас-Сиси - ред.) попытается извлечь больше пользы от банков и инфраструктуры БРИКС для получения кредитов с более комфортными условиями погашения", - отметил эксперт. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

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в мире, аргентина, египет, абдель фаттах ас-сиси, иран, брикс