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Египет при победе ас-Сиси будет расширять связи с БРИКС, считает эксперт
Египет при победе ас-Сиси будет расширять связи с БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 09.12.2023
Египет при победе ас-Сиси будет расширять связи с БРИКС, считает эксперт
Египет в случае переизбрания Абдель Фаттаха ас-Сиси на пост президента республики продолжит расширять экономические отношения со странами БРИКС, заявил РИА... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T23:18
2023-12-09T23:18
2023-12-09T23:18
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КАИР, 9 дек — РИА Новости. Египет в случае переизбрания Абдель Фаттаха ас-Сиси на пост президента республики продолжит расширять экономические отношения со странами БРИКС, заявил РИА Новости египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря, в борьбе за пост главы республики примут участие четыре кандидата, включая действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. "Я считаю, что с членством в БРИКС Египет будет более ориентирован на Восток", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, какой будет экономическая политика Египта в случае избрания ас-Сиси на третий срок. Мустафа считает, что Египет продолжит расширять и интенсифицировать экономические отношения со странами БРИКС. "Он (ас-Сиси - ред.) попытается извлечь больше пользы от банков и инфраструктуры БРИКС для получения кредитов с более комфортными условиями погашения", - отметил эксперт. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
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в мире, аргентина, египет, абдель фаттах ас-сиси, иран, брикс
В мире, Аргентина, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Иран, БРИКС
Египет при победе ас-Сиси будет расширять связи с БРИКС, считает эксперт
Эксперт Мустафа: Египет при победе ас-Сиси продолжит расширять связи с БРИКС
КАИР, 9 дек — РИА Новости. Египет в случае переизбрания Абдель Фаттаха ас-Сиси на пост президента республики продолжит расширять экономические отношения со странами БРИКС, заявил РИА Новости египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря, в борьбе за пост главы республики примут участие четыре кандидата, включая действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.
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"Я считаю, что с членством в БРИКС Египет будет более ориентирован на Восток", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, какой будет экономическая политика Египта в случае избрания ас-Сиси на третий срок.
Мустафа считает, что Египет продолжит расширять и интенсифицировать экономические отношения со странами БРИКС.
"Он (ас-Сиси - ред.) попытается извлечь больше пользы от банков и инфраструктуры БРИКС для получения кредитов с более комфортными условиями погашения", - отметил эксперт.
БРИКС объединяет Бразилию
, Россию
, Индию
, Китай
и ЮАР
, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина
, Иран
, Алжир
, Тунис
, Турция
, Саудовская Аравия
, Египет.
По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге
, в БРИКС официально приглашены ОАЭ
, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия
, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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