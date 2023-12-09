https://ria.ru/20231209/avia-1914625474.html

Названа минимальная стоимость авиабилета в 2023 году

Названа минимальная стоимость авиабилета в 2023 году - РИА Новости, 09.12.2023

Названа минимальная стоимость авиабилета в 2023 году

Самый дешевый авиабилет в 2023 году стоил 250 рублей, сообщили РИА Новости в "Авиасейлс". РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T02:11

2023-12-09T02:11

2023-12-09T09:16

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Самый дешевый авиабилет в 2023 году стоил 250 рублей, сообщили РИА Новости в "Авиасейлс".В компании уточнили, что его продала авиакомпания "Алроса". Речь идет о рейсе из Иркутска в Омск."Кто-то слетал из Москвы в Минск за 418 рублей "Победой", из Сочи в Ереван — за 785 рублей "Азимутом". Были и те, кто поймал билеты из Москвы в Анталью почти за две тысячи рублей", — рассказали в "Авиасейлс".В число самых дешевых билетов вошли полеты из Екатеринбурга в Сочи за 252 рубля авиакомпанией "Аэрофлот", из Калининграда в Санкт-Петербург за 500 рублей на Smartavia, из Петербурга в Казань за 745 рублей на Nordwind Airlines.Из зарубежных направлений большинство бюджетных вариантов забронировали на рейсах перевозчика "Азимут". Так, из Москвы в Бухару можно было попасть за 812 рублей, из Сочи в Актау — за 1,6 тысячи, из Москвы в Стамбул — за 2,1 тысячи рублей.Купить билеты по низким ценам можно в период распродаж и специальных акций, пояснили в сервисе путешествий.Год назад самый дешевый билет продали на рейс из Петербурга в Софию — за 156 рублей на Wizz Air. По России самым бюджетным вариантом в 2022 году стала поездка из Москвы в Петербург за 499 рублей на "Победе".

https://ria.ru/20231208/prazdniki-1914274853.html

https://ria.ru/20231201/pobeda-1913218923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, москва, санкт-петербург, россия, алроса, аэрофлот, smartavia, авиабилеты, туризм, сочи