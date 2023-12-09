Названа минимальная стоимость авиабилета в 2023 году
"Авиасейлс": самый дешевый авиабилет в 2023 году стоил 250 рублей
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" летит в небе над городом Сочи
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Самый дешевый авиабилет в 2023 году стоил 250 рублей, сообщили РИА Новости в "Авиасейлс".
В компании уточнили, что его продала авиакомпания "Алроса". Речь идет о рейсе из Иркутска в Омск.
"Кто-то слетал из Москвы в Минск за 418 рублей "Победой", из Сочи в Ереван — за 785 рублей "Азимутом". Были и те, кто поймал билеты из Москвы в Анталью почти за две тысячи рублей", — рассказали в "Авиасейлс".
В число самых дешевых билетов вошли полеты из Екатеринбурга в Сочи за 252 рубля авиакомпанией "Аэрофлот", из Калининграда в Санкт-Петербург за 500 рублей на Smartavia, из Петербурга в Казань за 745 рублей на Nordwind Airlines.
Из зарубежных направлений большинство бюджетных вариантов забронировали на рейсах перевозчика "Азимут". Так, из Москвы в Бухару можно было попасть за 812 рублей, из Сочи в Актау — за 1,6 тысячи, из Москвы в Стамбул — за 2,1 тысячи рублей.
Купить билеты по низким ценам можно в период распродаж и специальных акций, пояснили в сервисе путешествий.
Год назад самый дешевый билет продали на рейс из Петербурга в Софию — за 156 рублей на Wizz Air. По России самым бюджетным вариантом в 2022 году стала поездка из Москвы в Петербург за 499 рублей на "Победе".