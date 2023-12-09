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Названа минимальная стоимость авиабилета в 2023 году - РИА Новости, 09.12.2023
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Туризм
 
02:11 09.12.2023 (обновлено: 09:16 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/avia-1914625474.html
Названа минимальная стоимость авиабилета в 2023 году
Названа минимальная стоимость авиабилета в 2023 году - РИА Новости, 09.12.2023
Названа минимальная стоимость авиабилета в 2023 году
Самый дешевый авиабилет в 2023 году стоил 250 рублей, сообщили РИА Новости в "Авиасейлс". РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T02:11
2023-12-09T09:16
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Самый дешевый авиабилет в 2023 году стоил 250 рублей, сообщили РИА Новости в "Авиасейлс".В компании уточнили, что его продала авиакомпания "Алроса". Речь идет о рейсе из Иркутска в Омск."Кто-то слетал из Москвы в Минск за 418 рублей "Победой", из Сочи в Ереван — за 785 рублей "Азимутом". Были и те, кто поймал билеты из Москвы в Анталью почти за две тысячи рублей", — рассказали в "Авиасейлс".В число самых дешевых билетов вошли полеты из Екатеринбурга в Сочи за 252 рубля авиакомпанией "Аэрофлот", из Калининграда в Санкт-Петербург за 500 рублей на Smartavia, из Петербурга в Казань за 745 рублей на Nordwind Airlines.Из зарубежных направлений большинство бюджетных вариантов забронировали на рейсах перевозчика "Азимут". Так, из Москвы в Бухару можно было попасть за 812 рублей, из Сочи в Актау — за 1,6 тысячи, из Москвы в Стамбул — за 2,1 тысячи рублей.Купить билеты по низким ценам можно в период распродаж и специальных акций, пояснили в сервисе путешествий.Год назад самый дешевый билет продали на рейс из Петербурга в Софию — за 156 рублей на Wizz Air. По России самым бюджетным вариантом в 2022 году стала поездка из Москвы в Петербург за 499 рублей на "Победе".
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новости - туризм, москва, санкт-петербург, россия, алроса, аэрофлот, smartavia, авиабилеты, туризм, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Алроса, Аэрофлот, Smartavia, Авиабилеты, Туризм, Сочи
Названа минимальная стоимость авиабилета в 2023 году

"Авиасейлс": самый дешевый авиабилет в 2023 году стоил 250 рублей

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" летит в небе над городом Сочи
Самолёт Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии летит в небе над городом Сочи - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Самый дешевый авиабилет в 2023 году стоил 250 рублей, сообщили РИА Новости в "Авиасейлс".
В компании уточнили, что его продала авиакомпания "Алроса". Речь идет о рейсе из Иркутска в Омск.
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"Кто-то слетал из Москвы в Минск за 418 рублей "Победой", из Сочи в Ереван — за 785 рублей "Азимутом". Были и те, кто поймал билеты из Москвы в Анталью почти за две тысячи рублей", — рассказали в "Авиасейлс".
В число самых дешевых билетов вошли полеты из Екатеринбурга в Сочи за 252 рубля авиакомпанией "Аэрофлот", из Калининграда в Санкт-Петербург за 500 рублей на Smartavia, из Петербурга в Казань за 745 рублей на Nordwind Airlines.
Из зарубежных направлений большинство бюджетных вариантов забронировали на рейсах перевозчика "Азимут". Так, из Москвы в Бухару можно было попасть за 812 рублей, из Сочи в Актау — за 1,6 тысячи, из Москвы в Стамбул — за 2,1 тысячи рублей.
Купить билеты по низким ценам можно в период распродаж и специальных акций, пояснили в сервисе путешествий.
Год назад самый дешевый билет продали на рейс из Петербурга в Софию — за 156 рублей на Wizz Air. По России самым бюджетным вариантом в 2022 году стала поездка из Москвы в Петербург за 499 рублей на "Победе".
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