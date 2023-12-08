https://ria.ru/20231208/yaytsa-1914604154.html

"Росптицесоюз" отреагировал на сообщения о проверках ГП из-за цен на яйца

"Росптицесоюз" отреагировал на сообщения о проверках ГП из-за цен на яйца - РИА Новости, 08.12.2023

"Росптицесоюз" отреагировал на сообщения о проверках ГП из-за цен на яйца

Проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России производителей куриных яиц не выявили грубых нарушений, цены на эту продукцию растут в пределах... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:01

2023-12-08T14:01

2023-12-08T14:01

экономика

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России производителей куриных яиц не выявили грубых нарушений, цены на эту продукцию растут в пределах инфляции, теперь предприятия готовы и к проверкам Генпрокуратуры, прокомментировала РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Галина Бобылева. ФАС с середины ноября проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте; чуть позже, в начале декабря, служба предложила ритейлерам ограничить наценку на продаваемые куриные яйца на уровне не более 5%. А в пятницу ситуацией заинтересовалась еще одно надзорное ведомство: факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах решила проверить генпрокуратура. "Думаю, производители птицеводческой продукции готовы к проверкам (Генпрокуратуры - ред.)", - сказала Бобылева. "По информации, которую мы имеем от наших предприятий, уже осуществлялась проверка (ФАС России - ред.) определенных птицефабрик, и никаких грубых нарушений не было обнаружено. Проверки антимонопольного комитета продолжаются", - добавила она. Она также обратила внимание, что средняя цена на яйцо у производителей по итогам десяти месяцев выросла год к году в рамках инфляционного процесса в стране - среди причин, например, удорожание логистики, энергоресурсов и упаковки, а также необходимое повышение заработной платы. Бобылева отдельно подчеркнула, что дефицита яйца в России нет, а объем производства находится на уровне прошлого года. "У нас вообще последние десятилетия никогда дефицита яйца в торговле не было", - заметила она, призвав СМИ "не нагнетать ситуацию" недостоверными публикациями по этой теме. Более того, продолжила глава "Росптицесоюза", птицеводы, учитывая повышенное внимание к своей продукции, "принимают все меры по наращиванию объемов производства и недопущению никакого дефицита". Почему так В свою очередь зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов в беседе с РИА Новости назвал несколько факторов подорожания яиц. "Первый фактор - это скачок потребления яиц ввиду подорожания мяса кур и переход покупателей в более дешёвый белковый продукт. Второй момент - эпидемиологическая ситуация с птичьим гриппом, который приводит к закрытию птицефабрик в разных регионах и существенно влияет на предложение яйца", - сказал Леонов. Третий фактор - рост себестоимости: по словам Леонова, тут прежде всего вносит вклад удорожание логистики и упаковки, запчастей к сортировочным машинам, вакцин и премиксов, которые зависят от курса валют и доставляются зачастую параллельным импортом. Но появился новый фактор, который нельзя не учитывать - нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне, заметил собеседник агентства. Росстат в среду сообщил, что мясо кур в РФ подешевело впервые с середины апреля - на 0,09% за период с 28 ноября по 4 декабря, но куриные яйца за тот же период прибавили в цене 4,23%. С начала года мясо кур подорожало на 30,07%, яйца - на 42,41%. По оценке Росстата, в январе-октябре в хозяйствах всех категорий было произведено 39,3 миллиарда штук яиц против 38,7 миллиарда годом ранее. В октябре 2023 года производства яиц снизилось на 1,3%, до 3,8 миллиарда штук. Средние розничные цены десятка яиц сегодня составляют 111,9 рубля, уточнил Леонов.

https://ria.ru/20231208/buterbrodeks-1914516577.html

https://ria.ru/20231201/yaytsa-1913227694.html

https://ria.ru/20231129/indeks-1912710124.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)