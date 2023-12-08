https://ria.ru/20231208/yaytsa-1914604154.html
"Росптицесоюз" отреагировал на сообщения о проверках ГП из-за цен на яйца
"Росптицесоюз" отреагировал на сообщения о проверках ГП из-за цен на яйца - РИА Новости, 08.12.2023
"Росптицесоюз" отреагировал на сообщения о проверках ГП из-за цен на яйца
Проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России производителей куриных яиц не выявили грубых нарушений, цены на эту продукцию растут в пределах... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:01
2023-12-08T14:01
2023-12-08T14:01
экономика
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России производителей куриных яиц не выявили грубых нарушений, цены на эту продукцию растут в пределах инфляции, теперь предприятия готовы и к проверкам Генпрокуратуры, прокомментировала РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Галина Бобылева. ФАС с середины ноября проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте; чуть позже, в начале декабря, служба предложила ритейлерам ограничить наценку на продаваемые куриные яйца на уровне не более 5%. А в пятницу ситуацией заинтересовалась еще одно надзорное ведомство: факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах решила проверить генпрокуратура. "Думаю, производители птицеводческой продукции готовы к проверкам (Генпрокуратуры - ред.)", - сказала Бобылева. "По информации, которую мы имеем от наших предприятий, уже осуществлялась проверка (ФАС России - ред.) определенных птицефабрик, и никаких грубых нарушений не было обнаружено. Проверки антимонопольного комитета продолжаются", - добавила она. Она также обратила внимание, что средняя цена на яйцо у производителей по итогам десяти месяцев выросла год к году в рамках инфляционного процесса в стране - среди причин, например, удорожание логистики, энергоресурсов и упаковки, а также необходимое повышение заработной платы. Бобылева отдельно подчеркнула, что дефицита яйца в России нет, а объем производства находится на уровне прошлого года. "У нас вообще последние десятилетия никогда дефицита яйца в торговле не было", - заметила она, призвав СМИ "не нагнетать ситуацию" недостоверными публикациями по этой теме. Более того, продолжила глава "Росптицесоюза", птицеводы, учитывая повышенное внимание к своей продукции, "принимают все меры по наращиванию объемов производства и недопущению никакого дефицита". Почему так В свою очередь зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов в беседе с РИА Новости назвал несколько факторов подорожания яиц. "Первый фактор - это скачок потребления яиц ввиду подорожания мяса кур и переход покупателей в более дешёвый белковый продукт. Второй момент - эпидемиологическая ситуация с птичьим гриппом, который приводит к закрытию птицефабрик в разных регионах и существенно влияет на предложение яйца", - сказал Леонов. Третий фактор - рост себестоимости: по словам Леонова, тут прежде всего вносит вклад удорожание логистики и упаковки, запчастей к сортировочным машинам, вакцин и премиксов, которые зависят от курса валют и доставляются зачастую параллельным импортом. Но появился новый фактор, который нельзя не учитывать - нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне, заметил собеседник агентства. Росстат в среду сообщил, что мясо кур в РФ подешевело впервые с середины апреля - на 0,09% за период с 28 ноября по 4 декабря, но куриные яйца за тот же период прибавили в цене 4,23%. С начала года мясо кур подорожало на 30,07%, яйца - на 42,41%. По оценке Росстата, в январе-октябре в хозяйствах всех категорий было произведено 39,3 миллиарда штук яиц против 38,7 миллиарда годом ранее. В октябре 2023 года производства яиц снизилось на 1,3%, до 3,8 миллиарда штук. Средние розничные цены десятка яиц сегодня составляют 111,9 рубля, уточнил Леонов.
https://ria.ru/20231208/buterbrodeks-1914516577.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
"Росптицесоюз" отреагировал на сообщения о проверках ГП из-за цен на яйца
"Росптицесоюз": производители яиц готовы к проверкам Генпрокуратуры из-за цен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России производителей куриных яиц не выявили грубых нарушений, цены на эту продукцию растут в пределах инфляции, теперь предприятия готовы и к проверкам Генпрокуратуры, прокомментировала РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Галина Бобылева.
ФАС с середины ноября проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте; чуть позже, в начале декабря, служба предложила ритейлерам ограничить наценку на продаваемые куриные яйца на уровне не более 5%. А в пятницу ситуацией заинтересовалась еще одно надзорное ведомство: факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах решила проверить
генпрокуратура.
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"Думаю, производители птицеводческой продукции готовы к проверкам (Генпрокуратуры - ред.)", - сказала Бобылева. "По информации, которую мы имеем от наших предприятий, уже осуществлялась проверка (ФАС России - ред.) определенных птицефабрик, и никаких грубых нарушений не было обнаружено. Проверки антимонопольного комитета продолжаются", - добавила она.
Она также обратила внимание, что средняя цена на яйцо у производителей по итогам десяти месяцев выросла год к году в рамках инфляционного процесса в стране - среди причин, например, удорожание логистики, энергоресурсов и упаковки, а также необходимое повышение заработной платы. Бобылева отдельно подчеркнула, что дефицита яйца в России нет, а объем производства находится на уровне прошлого года.
"У нас вообще последние десятилетия никогда дефицита яйца в торговле не было", - заметила она, призвав СМИ "не нагнетать ситуацию" недостоверными публикациями по этой теме. Более того, продолжила глава "Росптицесоюза", птицеводы, учитывая повышенное внимание к своей продукции, "принимают все меры по наращиванию объемов производства и недопущению никакого дефицита".
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В свою очередь зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз
") Дмитрий Леонов в беседе с РИА Новости назвал несколько факторов подорожания яиц.
"Первый фактор - это скачок потребления яиц ввиду подорожания мяса кур и переход покупателей в более дешёвый белковый продукт. Второй момент - эпидемиологическая ситуация с птичьим гриппом, который приводит к закрытию птицефабрик в разных регионах и существенно влияет на предложение яйца", - сказал Леонов.
Третий фактор - рост себестоимости: по словам Леонова, тут прежде всего вносит вклад удорожание логистики и упаковки, запчастей к сортировочным машинам, вакцин и премиксов, которые зависят от курса валют и доставляются зачастую параллельным импортом. Но появился новый фактор, который нельзя не учитывать - нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне, заметил собеседник агентства.
Росстат
в среду сообщил, что мясо кур в РФ подешевело впервые с середины апреля - на 0,09% за период с 28 ноября по 4 декабря, но куриные яйца за тот же период прибавили в цене 4,23%. С начала года мясо кур подорожало на 30,07%, яйца - на 42,41%.
По оценке Росстата, в январе-октябре в хозяйствах всех категорий было произведено 39,3 миллиарда штук яиц против 38,7 миллиарда годом ранее. В октябре 2023 года производства яиц снизилось на 1,3%, до 3,8 миллиарда штук. Средние розничные цены десятка яиц сегодня составляют 111,9 рубля, уточнил Леонов.
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