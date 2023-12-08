https://ria.ru/20231208/yaytsa-1914539734.html

Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц

Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц - РИА Новости, 08.12.2023

Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить факты завышения цен на куриные яйца и принять меры в случае выявления нарушений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:47

2023-12-08T10:47

2023-12-08T12:26

россия

генеральная прокуратура рф

общество

игорь краснов

продукты

яйца

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить факты завышения цен на куриные яйца и принять меры в случае выявления нарушений, сообщила пресс-служба надзорного ведомства."Организованы проверки по пресечению нарушений при ценообразовании. Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов", — говорится в сообщении.По итогам проверок ведомство примет меры по защите прав граждан.По опубликованным в среду данным Росстата, в период с 28 ноября по 4 декабря куриные яйца на подорожали на 4,23 процента, а с начала года — на 42,41 процента.В пресс-службе Минсельхоза отметили, что цены на куриное мясо и яйца в 2023 году выросли из-за увеличения спроса. Для стабилизации ситуации предпринимаются меры по поддержке производителей и увеличению предложения. Среди прочих ведомство прорабатывает идею обнуления импортных пошлин на этот товар.

https://ria.ru/20231204/yaytsa-1913732921.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, генеральная прокуратура рф, общество, игорь краснов, продукты, яйца