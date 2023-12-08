https://ria.ru/20231208/yaytsa-1914539734.html
Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц
Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц - РИА Новости, 08.12.2023
Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить факты завышения цен на куриные яйца и принять меры в случае выявления нарушений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:47
2023-12-08T10:47
2023-12-08T12:26
россия
генеральная прокуратура рф
общество
игорь краснов
продукты
яйца
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить факты завышения цен на куриные яйца и принять меры в случае выявления нарушений, сообщила пресс-служба надзорного ведомства."Организованы проверки по пресечению нарушений при ценообразовании. Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов", — говорится в сообщении.По итогам проверок ведомство примет меры по защите прав граждан.По опубликованным в среду данным Росстата, в период с 28 ноября по 4 декабря куриные яйца на подорожали на 4,23 процента, а с начала года — на 42,41 процента.В пресс-службе Минсельхоза отметили, что цены на куриное мясо и яйца в 2023 году выросли из-за увеличения спроса. Для стабилизации ситуации предпринимаются меры по поддержке производителей и увеличению предложения. Среди прочих ведомство прорабатывает идею обнуления импортных пошлин на этот товар.
https://ria.ru/20231204/yaytsa-1913732921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, общество, игорь краснов, продукты, яйца
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Игорь Краснов, Продукты, Яйца
Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц
Генпрокурор Краснов поручил проверить производителей и продавцов яиц в России