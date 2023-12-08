Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 08.12.2023 (обновлено: 12:26 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/yaytsa-1914539734.html
Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц
Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц - РИА Новости, 08.12.2023
Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить факты завышения цен на куриные яйца и принять меры в случае выявления нарушений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:47
2023-12-08T12:26
россия
генеральная прокуратура рф
общество
игорь краснов
продукты
яйца
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782314046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b0405aa1201f700637f8a8a0c3b7b53.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить факты завышения цен на куриные яйца и принять меры в случае выявления нарушений, сообщила пресс-служба надзорного ведомства."Организованы проверки по пресечению нарушений при ценообразовании. Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов", — говорится в сообщении.По итогам проверок ведомство примет меры по защите прав граждан.По опубликованным в среду данным Росстата, в период с 28 ноября по 4 декабря куриные яйца на подорожали на 4,23 процента, а с начала года — на 42,41 процента.В пресс-службе Минсельхоза отметили, что цены на куриное мясо и яйца в 2023 году выросли из-за увеличения спроса. Для стабилизации ситуации предпринимаются меры по поддержке производителей и увеличению предложения. Среди прочих ведомство прорабатывает идею обнуления импортных пошлин на этот товар.
https://ria.ru/20231204/yaytsa-1913732921.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782314046_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6d7b36450e6b0be4625782d3bc9cede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, общество, игорь краснов, продукты, яйца
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Игорь Краснов, Продукты, Яйца
Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц

Генпрокурор Краснов поручил проверить производителей и продавцов яиц в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает куриные яйца
Покупатель выбирает куриные яйца - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Покупатель выбирает куриные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить факты завышения цен на куриные яйца и принять меры в случае выявления нарушений, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Организованы проверки по пресечению нарушений при ценообразовании. Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов", — говорится в сообщении.
По итогам проверок ведомство примет меры по защите прав граждан.
По опубликованным в среду данным Росстата, в период с 28 ноября по 4 декабря куриные яйца на подорожали на 4,23 процента, а с начала года — на 42,41 процента.
В пресс-службе Минсельхоза отметили, что цены на куриное мясо и яйца в 2023 году выросли из-за увеличения спроса. Для стабилизации ситуации предпринимаются меры по поддержке производителей и увеличению предложения. Среди прочих ведомство прорабатывает идею обнуления импортных пошлин на этот товар.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Российские производители рассказали о мерах сдерживания роста цен на яйца
4 декабря, 19:17
 
РоссияГенеральная прокуратура РФОбществоИгорь КрасновПродуктыЯйца
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала