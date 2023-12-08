Проекты РИА Новости и музея "Куликово поле" стали частью выставки "Россия"
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ будут представлены совместные исторические проекты РИА Новости и музея—заповедника "Куликово поле": "VR-археология: тайны Куликова поля" и "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань". Ознакомиться с ними можно на стенде Тульской области в течение двух дней, 8 и 9 декабря.
Проекты создавались при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения.
VR-реконструкция "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" является продолжением большого сотрудничества агентства и музея, начало которому положил в 2022 году проект "VR-археология: тайны Куликова поля". Новый документальный и просветительский квест также готовился вместе с ведущими учеными Музея и подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси.
"Важно, чтобы молодые ребята интересовались историей, и главное, знали прошлое своей страны. С использованием продвинутых технологий виртуальной реальности можно создавать документальные реконструкции событий. Такие познавательные и увлекательные проекты помогают популяризировать историю", - прокомментировала выход VR-проекта "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" министр культуры РФ Ольга Любимова.
Интерактивный квест "VR-археология: тайны Куликова поля", созданный в 2022 году агентством РИА Новости, дает возможность примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. В игровом пространстве квеста пользователь может отправиться в археологическую экспедицию, оказаться на месте раскопок и найти десятки уникальных артефактов, в том числе реликвии Куликовской битвы, которые являются точной копией реальных находок из музейных хранилищ.
VR-квест был отмечен Министерством культуры РФ и стал первым VR-проектом, получившим национальную "Премию Рунета". В рамках партнерства агентство также подготовило подкаст из нескольких эпизодов об истории и различных интерпретациях событий легендарного сражения 1380 года, его тайнах и мифах. Подкаст РИА Новости стал победителем просветительской премии "Знание" в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей".
РИА Новости создает документальные VR- и AR-проекты с 2018 года. Агентство является лауреатом более 30 международных и федеральных премий, а также регулярно демонстрирует свои разработки на крупнейших площадках и интерактивных экспозициях страны: в Госдуме, ЦВЗ "Манеж", Историческом музее (ГИМ), ВДЦ "Орленок", на Российской креативной неделе, ВДНХ, Geek Picnic и других.