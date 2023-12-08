https://ria.ru/20231208/vybory-1914684829.html

В ЛНР началась подготовка к выборам президента, заявил Пасечник

В ЛНР началась подготовка к выборам президента, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.12.2023

В ЛНР началась подготовка к выборам президента, заявил Пасечник

Подготовка к голосованию на выборах президента РФ началась, будут обеспечены необходимые международные нормы права, все 100% жителей республики поддерживают... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:11

2023-12-08T18:11

2023-12-08T18:11

леонид пасечник

владимир путин

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луганская народная республика

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Подготовка к голосованию на выборах президента РФ началась, будут обеспечены необходимые международные нормы права, все 100% жителей республики поддерживают главу государства Владимира Путина, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Данное заявление главы государства было сделано в ходе церемонии награждения участников СВО золотыми звёздами Героев России. "Подготовка в республике к проведению предстоящего голосования, конечно же, началась… Мы сделаем все возможное – имею в виду, "мы" это руководство республики - чтобы выборы прошли максимально убедительно, максимально с соблюдением всех международных норм права. И уверен, что мы покажем очень-очень достойный результат", - сказал Пасечник журналистам. "И я, абсолютно не лукавя душой, от чистого сердца заявляю, что практически 100% жителей ЛНР поддерживают нашего лидера, нашего единственного президента, которого мы уважаем безмерно и считаем, что другого на сегодняшний день у нас нет", - добавил глава ЛНР.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

https://ria.ru/20231208/vybory-1914670364.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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леонид пасечник, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия