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В ЛНР началась подготовка к выборам президента, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.12.2023
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18:11 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/vybory-1914684829.html
В ЛНР началась подготовка к выборам президента, заявил Пасечник
В ЛНР началась подготовка к выборам президента, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.12.2023
В ЛНР началась подготовка к выборам президента, заявил Пасечник
Подготовка к голосованию на выборах президента РФ началась, будут обеспечены необходимые международные нормы права, все 100% жителей республики поддерживают... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:11
2023-12-08T18:11
леонид пасечник
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Подготовка к голосованию на выборах президента РФ началась, будут обеспечены необходимые международные нормы права, все 100% жителей республики поддерживают главу государства Владимира Путина, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Данное заявление главы государства было сделано в ходе церемонии награждения участников СВО золотыми звёздами Героев России. "Подготовка в республике к проведению предстоящего голосования, конечно же, началась… Мы сделаем все возможное – имею в виду, "мы" это руководство республики - чтобы выборы прошли максимально убедительно, максимально с соблюдением всех международных норм права. И уверен, что мы покажем очень-очень достойный результат", - сказал Пасечник журналистам. "И я, абсолютно не лукавя душой, от чистого сердца заявляю, что практически 100% жителей ЛНР поддерживают нашего лидера, нашего единственного президента, которого мы уважаем безмерно и считаем, что другого на сегодняшний день у нас нет", - добавил глава ЛНР.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
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леонид пасечник, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Леонид Пасечник, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
В ЛНР началась подготовка к выборам президента, заявил Пасечник

Пасечник: в ЛНР началась подготовка к голосованию на выборах президента

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Подготовка к голосованию на выборах президента РФ началась, будут обеспечены необходимые международные нормы права, все 100% жителей республики поддерживают главу государства Владимира Путина, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Данное заявление главы государства было сделано в ходе церемонии награждения участников СВО золотыми звёздами Героев России.
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Путин снова обратится к главному источнику своей силы
17:29
"Подготовка в республике к проведению предстоящего голосования, конечно же, началась… Мы сделаем все возможное – имею в виду, "мы" это руководство республики - чтобы выборы прошли максимально убедительно, максимально с соблюдением всех международных норм права. И уверен, что мы покажем очень-очень достойный результат", - сказал Пасечник журналистам.
"И я, абсолютно не лукавя душой, от чистого сердца заявляю, что практически 100% жителей ЛНР поддерживают нашего лидера, нашего единственного президента, которого мы уважаем безмерно и считаем, что другого на сегодняшний день у нас нет", - добавил глава ЛНР.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В кругу героев: Путин объявил о своем участии в выборах на пост президента
17:24
 
Леонид ПасечникВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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