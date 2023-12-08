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Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля - РИА Новости, 08.12.2023
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12:48 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/vybory-1914577692.html
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля - РИА Новости, 08.12.2023
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля
Предвыборная агитация в СМИ во время президентской избирательной кампании в РФ начнется с 17 февраля и продлится до 00.00 15 марта, говорится в информационных... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:48
2023-12-08T12:48
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Предвыборная агитация в СМИ во время президентской избирательной кампании в РФ начнется с 17 февраля и продлится до 00.00 15 марта, говорится в информационных материалах Центризбиркома, представленных на заседании комиссии. Согласно информационным материалам ЦИК, с 17 февраля до 00.00 15 марта пройдет период предвыборной агитации на телевизионных каналах, радио, в печатных СМИ, в сетевых изданиях. Публикация предвыборных программ партий, выдвинувших кандидатов на выборы, должна пройти не позднее 6 марта. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, цик рф
Политика, Россия, ЦИК РФ
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля

ЦИК: предвыборная агитация в СМИ продлится с 17 февраля до полуночи 15 марта

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Предвыборная агитация в СМИ во время президентской избирательной кампании в РФ начнется с 17 февраля и продлится до 00.00 15 марта, говорится в информационных материалах Центризбиркома, представленных на заседании комиссии.
Согласно информационным материалам ЦИК, с 17 февраля до 00.00 15 марта пройдет период предвыборной агитации на телевизионных каналах, радио, в печатных СМИ, в сетевых изданиях.
Публикация предвыборных программ партий, выдвинувших кандидатов на выборы, должна пройти не позднее 6 марта.
Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
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