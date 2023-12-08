https://ria.ru/20231208/vybory-1914577692.html

Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля

Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля - РИА Новости, 08.12.2023

Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля

Предвыборная агитация в СМИ во время президентской избирательной кампании в РФ начнется с 17 февраля и продлится до 00.00 15 марта, говорится в информационных... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:48

2023-12-08T12:48

2023-12-08T12:48

политика

россия

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914570350_490:78:3072:1530_1920x0_80_0_0_014c6c95ad7083cb5d5c6e696efab192.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Предвыборная агитация в СМИ во время президентской избирательной кампании в РФ начнется с 17 февраля и продлится до 00.00 15 марта, говорится в информационных материалах Центризбиркома, представленных на заседании комиссии. Согласно информационным материалам ЦИК, с 17 февраля до 00.00 15 марта пройдет период предвыборной агитации на телевизионных каналах, радио, в печатных СМИ, в сетевых изданиях. Публикация предвыборных программ партий, выдвинувших кандидатов на выборы, должна пройти не позднее 6 марта. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231207/putin-1914353325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, цик рф