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Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля - РИА Новости, 08.12.2023
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля
Предвыборная агитация в СМИ во время президентской избирательной кампании в РФ начнется с 17 февраля и продлится до 00.00 15 марта, говорится в информационных... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:48
2023-12-08T12:48
2023-12-08T12:48
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Предвыборная агитация в СМИ во время президентской избирательной кампании в РФ начнется с 17 февраля и продлится до 00.00 15 марта, говорится в информационных материалах Центризбиркома, представленных на заседании комиссии. Согласно информационным материалам ЦИК, с 17 февраля до 00.00 15 марта пройдет период предвыборной агитации на телевизионных каналах, радио, в печатных СМИ, в сетевых изданиях. Публикация предвыборных программ партий, выдвинувших кандидатов на выборы, должна пройти не позднее 6 марта. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231207/putin-1914353325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, цик рф
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля
ЦИК: предвыборная агитация в СМИ продлится с 17 февраля до полуночи 15 марта
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Предвыборная агитация в СМИ во время президентской избирательной кампании в РФ начнется с 17 февраля и продлится до 00.00 15 марта, говорится в информационных материалах Центризбиркома, представленных на заседании комиссии.
Согласно информационным материалам ЦИК, с 17 февраля до 00.00 15 марта пройдет период предвыборной агитации на телевизионных каналах, радио, в печатных СМИ, в сетевых изданиях.
Публикация предвыборных программ партий, выдвинувших кандидатов на выборы, должна пройти не позднее 6 марта.
Накануне Совет Федерации
назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
В Кремле не ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах