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В Кремле сообщили, когда Путин объявит свое решение по выборам - РИА Новости, 08.12.2023
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12:46 08.12.2023 (обновлено: 13:16 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/vybory-1914577218.html
В Кремле сообщили, когда Путин объявит свое решение по выборам
В Кремле сообщили, когда Путин объявит свое решение по выборам - РИА Новости, 08.12.2023
В Кремле сообщили, когда Путин объявит свое решение по выборам
Президент РФ Владимир Путин сообщит о своем решении выдвигаться на выборах президента, когда посчитает нужным, он опирается на поддержку людей, заявил... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:46
2023-12-08T13:16
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
большая пресс-конференция владимира путина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщит о своем решении выдвигаться на выборах президента, когда посчитает нужным, он опирается на поддержку людей, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Как следует из результатов последнего опроса ВЦИОМ, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян, 75,8% сообщили, что одобряют его деятельность."Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет целиком и полностью его решение. Вы знаете, что всегда в своей деятельности, в своей работе Путин опирался и опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес - это повышение уровня благосостояния людей, уровня жизни наших людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда Путин может принять решение о своем участии в выборах и на что он будет опираться при принятии решения. Он добавил, что нет никаких сомнений, что "эта прямая связь с людьми" у президента работает постоянно.При этом он отметил, что в обращениях на "Итоги года с Владимиром Путиным" очень много людей заявляют о его поддержке и призывают баллотироваться на новый срок. "Работая сейчас над всем массивом вопросов, которые поступают на прямую линию, поразительно много из всех регионов и самых разных возрастных категорий. В систематизации мы видим разные возраста, то есть, когда люди сами хотят об этом сообщать, очень много людей как раз призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства, заявляя о своей полной поддержке. Это, действительно, бросается в глаза", - сказал Песков, отвечая на вопрос, знает ли о данных опроса Путин и будет ли он ориентироваться на эти исследования. Отвечая на вопрос, поменялась ли работа с вопросами, если в этом году будет совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии, Песков ответил, что пресс-конференция - это пресс-конференция, а "вопросы граждан как были, так и остаются".Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря. В пятницу, 1 декабря, в Народном фронте стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 14 декабря.
https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html
https://ria.ru/20231207/obraschenie-1914358749.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
В Кремле сообщили, когда Путин объявит свое решение по выборам

Песков: Путин объявит свое решение по участию в выборах, когда сочтет нужным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщит о своем решении выдвигаться на выборах президента, когда посчитает нужным, он опирается на поддержку людей, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Как следует из результатов последнего опроса ВЦИОМ, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян, 75,8% сообщили, что одобряют его деятельность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Песков рассказал, каким видит следующего президента России
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"Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет целиком и полностью его решение. Вы знаете, что всегда в своей деятельности, в своей работе Путин опирался и опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес - это повышение уровня благосостояния людей, уровня жизни наших людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда Путин может принять решение о своем участии в выборах и на что он будет опираться при принятии решения. Он добавил, что нет никаких сомнений, что "эта прямая связь с людьми" у президента работает постоянно.
При этом он отметил, что в обращениях на "Итоги года с Владимиром Путиным" очень много людей заявляют о его поддержке и призывают баллотироваться на новый срок. "Работая сейчас над всем массивом вопросов, которые поступают на прямую линию, поразительно много из всех регионов и самых разных возрастных категорий. В систематизации мы видим разные возраста, то есть, когда люди сами хотят об этом сообщать, очень много людей как раз призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства, заявляя о своей полной поддержке. Это, действительно, бросается в глаза", - сказал Песков, отвечая на вопрос, знает ли о данных опроса Путин и будет ли он ориентироваться на эти исследования. Отвечая на вопрос, поменялась ли работа с вопросами, если в этом году будет совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии, Песков ответил, что пресс-конференция - это пресс-конференция, а "вопросы граждан как были, так и остаются".
Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря. В пятницу, 1 декабря, в Народном фронте стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 14 декабря.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Песков ответил на вопрос о возможности россиян обратиться к Путину
Вчера, 14:16
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПрямая линия с Владимиром ПутинымБольшая пресс-конференция Владимира Путина
 
 
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