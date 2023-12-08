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ЦИК ограничил сроки выдвижения кандидатов в президенты 1 января
ЦИК ограничил сроки выдвижения кандидатов в президенты 1 января - РИА Новости, 08.12.2023
ЦИК ограничил сроки выдвижения кандидатов в президенты 1 января
Выдвижение кандидатов от партий на президентские выборы будет возможно до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря, говорится в информационных материалах... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:25
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Выдвижение кандидатов от партий на президентские выборы будет возможно до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря, говорится в информационных материалах Центризбиркома, представленных на заседании комиссии.Согласно информационным материалам ЦИК, самовыдвижение кандидатов, представление в Центризбирком ходатайств о регистрации групп избирателей и иных документов начнется с 7 декабря и продлится до 18.00 27 декабря. Выдвижение кандидатов от партий, представление ими документов также началось с 7 декабря и продлится до 18.00 1 января.По информационным материалам ЦИК, с 27 декабря до 18.00 31 января кандидаты должны предоставить документы для регистрации. Не позднее чем через 10 дней после приема документов Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидата на выборы или об отказе.Член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко сообщил, что право выдвигать кандидатов для участия в выборах президента РФ в 2024 году имеют 25 политических партий, и рассказал о процедуре сбора подписей для самовыдвиженцев и кандидатов, выдвинутых политическими партиями. "Кандидаты в порядке самовыдвижения обязаны собрать 300 тысячей подписей избирателей, не более 7,5 тысяч на субъект Федерации, а кандидаты на должность президента Российской Федерации, выдвинутые политическими партиями, должны представить для регистрации не менее 100 тысяч подписей избирателей, соответственно, не более 2,5 тысяч с одного субъекта… Но есть исключения: кандидаты, выдвинутые политическими партиями, имеющими фракции в Госдуме Федерального собрания РФ, ...освобождаются от сборов подписей избирателей. Также от сбора подписей избирателей освобождаются кандидаты политических партий, которые имеют не менее трети депутатских фракций в законодательных собраниях субъектов РФ", - отметил Шевченко.Кроме того, член ЦИК перечислил партии, которые для выборов не должны собирать подписи. "По первой позиции таких партий пять представлено в Государственной думе: это всероссийская политическая партия "Единая Россия", КПРФ, партия "Справедливая Россия", ЛДПР и политическая партия "Новые люди". Что касается партий, которые имеют не менее трети депутатских фракций в законодательных собраниях субъектов, то таких партий нет", - добавил Шевченко.Выборы президента РФ пройдут 17 марта.
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политика, цик рф, россия
ЦИК ограничил сроки выдвижения кандидатов в президенты 1 января
ЦИК разрешил выдвижение кандидатов от партий на выборы президента до 1 января
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Выдвижение кандидатов от партий на президентские выборы будет возможно до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря, говорится в информационных материалах Центризбиркома, представленных на заседании комиссии.
Согласно информационным материалам ЦИК, самовыдвижение кандидатов, представление в Центризбирком ходатайств о регистрации групп избирателей и иных документов начнется с 7 декабря и продлится до 18.00 27 декабря. Выдвижение кандидатов от партий, представление ими документов также началось с 7 декабря и продлится до 18.00 1 января.
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По информационным материалам ЦИК, с 27 декабря до 18.00 31 января кандидаты должны предоставить документы для регистрации. Не позднее чем через 10 дней после приема документов Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидата на выборы или об отказе.
Член Центральной избирательной комиссии РФ
Евгений Шевченко сообщил, что право выдвигать кандидатов для участия в выборах президента РФ в 2024 году имеют 25 политических партий, и рассказал о процедуре сбора подписей для самовыдвиженцев и кандидатов, выдвинутых политическими партиями. "Кандидаты в порядке самовыдвижения обязаны собрать 300 тысячей подписей избирателей, не более 7,5 тысяч на субъект Федерации, а кандидаты на должность президента Российской Федерации, выдвинутые политическими партиями, должны представить для регистрации не менее 100 тысяч подписей избирателей, соответственно, не более 2,5 тысяч с одного субъекта… Но есть исключения: кандидаты, выдвинутые политическими партиями, имеющими фракции в Госдуме
Федерального собрания РФ, ...освобождаются от сборов подписей избирателей. Также от сбора подписей избирателей освобождаются кандидаты политических партий, которые имеют не менее трети депутатских фракций в законодательных собраниях субъектов РФ", - отметил Шевченко.
Кроме того, член ЦИК перечислил партии, которые для выборов не должны собирать подписи. "По первой позиции таких партий пять представлено в Государственной думе: это всероссийская политическая партия "Единая Россия
", КПРФ
, партия "Справедливая Россия
", ЛДПР
и политическая партия "Новые люди". Что касается партий, которые имеют не менее трети депутатских фракций в законодательных собраниях субъектов, то таких партий нет", - добавил Шевченко.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта.
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