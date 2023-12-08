https://ria.ru/20231208/vybory-1914560693.html

Выборы президента России продлятся три дня

Выборы президента России продлятся три дня - РИА Новости, 08.12.2023

Выборы президента России продлятся три дня

Выборы президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:12

2023-12-08T12:12

2023-12-08T13:24

политика

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выборы президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова."Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней — 15, 16, 17 марта 2024 года", — сказала она.Постановление о трехдневном формате члены ЦИК приняли во время голосования, инициированного главой ведомства.Памфилова отметила, что такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.Глава ЦИК добавила, что по итогам Общероссийского голосования, когда ведомство проводило свои исследования, "уже было понятно, что многодневное голосование встречает у многих избирателей поддержку"."И дальше, когда мы стали предлагать применять уже на других выборах, мы однозначно поняли, уверены, и это подтверждено разными источниками, что большинству избирателей этот формат голосования пришелся по душе", — подчеркнула Памфилова.Центральная избирательная комиссия сегодня проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов.Накануне Совет Федерации назначил их на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231207/putin-1914353325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия