Рейтинг@Mail.ru
Выборы президента России продлятся три дня - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 08.12.2023 (обновлено: 13:24 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/vybory-1914560693.html
Выборы президента России продлятся три дня
Выборы президента России продлятся три дня - РИА Новости, 08.12.2023
Выборы президента России продлятся три дня
Выборы президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:12
2023-12-08T13:24
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914570350_490:78:3072:1530_1920x0_80_0_0_014c6c95ad7083cb5d5c6e696efab192.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выборы президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.&quot;Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней — 15, 16, 17 марта 2024 года&quot;, — сказала она.Постановление о трехдневном формате члены ЦИК приняли во время голосования, инициированного главой ведомства.Памфилова отметила, что такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.Глава ЦИК добавила, что по итогам Общероссийского голосования, когда ведомство проводило свои исследования, "уже было понятно, что многодневное голосование встречает у многих избирателей поддержку".&quot;И дальше, когда мы стали предлагать применять уже на других выборах, мы однозначно поняли, уверены, и это подтверждено разными источниками, что большинству избирателей этот формат голосования пришелся по душе&quot;, — подчеркнула Памфилова.Центральная избирательная комиссия сегодня проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов.Накануне Совет Федерации назначил их на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231207/putin-1914353325.html
https://ria.ru/20231208/prezident-1914545947.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914570350_478:51:3072:1996_1920x0_80_0_0_0d642074c0aad36cc46fcc589a47e083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия
Политика, Россия
Выборы президента России продлятся три дня

ЦИК: выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК
Заседание ЦИК - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выборы президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«

"Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней — 15, 16, 17 марта 2024 года", — сказала она.

Постановление о трехдневном формате члены ЦИК приняли во время голосования, инициированного главой ведомства.
Памфилова отметила, что такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В Кремле не ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах
Вчера, 14:00
Глава ЦИК добавила, что по итогам Общероссийского голосования, когда ведомство проводило свои исследования, "уже было понятно, что многодневное голосование встречает у многих избирателей поддержку".
«

"И дальше, когда мы стали предлагать применять уже на других выборах, мы однозначно поняли, уверены, и это подтверждено разными источниками, что большинству избирателей этот формат голосования пришелся по душе", — подчеркнула Памфилова.

Центральная избирательная комиссия сегодня проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов.
Накануне Совет Федерации назначил их на 17 марта 2024 года.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России
11:12
 
ПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала