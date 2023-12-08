https://ria.ru/20231208/vybory-1914560693.html
Выборы президента России продлятся три дня
Выборы президента России продлятся три дня - РИА Новости, 08.12.2023
Выборы президента России продлятся три дня
Выборы президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:12
2023-12-08T12:12
2023-12-08T13:24
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914570350_490:78:3072:1530_1920x0_80_0_0_014c6c95ad7083cb5d5c6e696efab192.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выборы президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова."Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней — 15, 16, 17 марта 2024 года", — сказала она.Постановление о трехдневном формате члены ЦИК приняли во время голосования, инициированного главой ведомства.Памфилова отметила, что такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.Глава ЦИК добавила, что по итогам Общероссийского голосования, когда ведомство проводило свои исследования, "уже было понятно, что многодневное голосование встречает у многих избирателей поддержку"."И дальше, когда мы стали предлагать применять уже на других выборах, мы однозначно поняли, уверены, и это подтверждено разными источниками, что большинству избирателей этот формат голосования пришелся по душе", — подчеркнула Памфилова.Центральная избирательная комиссия сегодня проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов.Накануне Совет Федерации назначил их на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231207/putin-1914353325.html
https://ria.ru/20231208/prezident-1914545947.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914570350_478:51:3072:1996_1920x0_80_0_0_0d642074c0aad36cc46fcc589a47e083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
Выборы президента России продлятся три дня
ЦИК: выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выборы президента России продлятся три дня — с 15 по 17 марта, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«
"Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней — 15, 16, 17 марта 2024 года", — сказала она.
Постановление о трехдневном формате члены ЦИК приняли во время голосования, инициированного главой ведомства.
Памфилова отметила, что такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.
В Кремле не ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах
Глава ЦИК добавила, что по итогам Общероссийского голосования, когда ведомство проводило свои исследования, "уже было понятно, что многодневное голосование встречает у многих избирателей поддержку".
«
"И дальше, когда мы стали предлагать применять уже на других выборах, мы однозначно поняли, уверены, и это подтверждено разными источниками, что большинству избирателей этот формат голосования пришелся по душе", — подчеркнула Памфилова.
Центральная избирательная комиссия сегодня проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов.
Накануне Совет Федерации
назначил их на 17 марта 2024 года.
Памфилова рассказала о готовности к предстоящим выборам президента России