Рейтинг@Mail.ru
"Знали заранее". В США заявили о мощном ударе по ВСУ - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/vsu-1914703947.html
"Знали заранее". В США заявили о мощном ударе по ВСУ
"Знали заранее". В США заявили о мощном ударе по ВСУ - РИА Новости, 08.12.2023
"Знали заранее". В США заявили о мощном ударе по ВСУ
написал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:01
2023-12-08T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f78742621c2e4a2428d7e73f35c3cf36.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты разработали для контрнаступления ВСУ проигрышную стратегию, написал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте."США взяли на себя инициативу в разработке военной стратегии, когда у них даже не было опыта в подобных условиях. Они согласились дать ВСУ ограниченную и неадекватную подготовку. Они не поставили артиллерийские снаряды или самолеты, необходимые для проведения такой операции, и после американские лидеры были удивлены тем, что контрнаступление Украины провалилось", — отметил он.По словам эксперта, Запад заранее знал, что у наступательных действий украинских войск нет шанса на успех. Джонсон полагает, что провал ВСУ обусловлен двумя причинами: отсутствием у них авиации, которую можно было бы использовать для ударов по российским позициям и плохой подготовкой украинской армии, у которой не было необходимого военного опыта."Шокирует, по крайней мере, на мой взгляд, то, что такие клоуны, как Остин и Милли, на самом деле верили, что у ВСУ есть реальный шанс прорвать линию обороны России", — резюмировал он.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231208/bayden-1914633675.html
https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914662607.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8edfb8f1ca2ff475ae72d08e6b3a9206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Знали заранее". В США заявили о мощном ударе по ВСУ

Джонсон: разработанная США стратегия для ВСУ изначально была обречена на провал

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты разработали для контрнаступления ВСУ проигрышную стратегию, написал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте.
"США взяли на себя инициативу в разработке военной стратегии, когда у них даже не было опыта в подобных условиях. Они согласились дать ВСУ ограниченную и неадекватную подготовку. Они не поставили артиллерийские снаряды или самолеты, необходимые для проведения такой операции, и после американские лидеры были удивлены тем, что контрнаступление Украины провалилось", — отметил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
"Он в отчаянии". В Китае ответили на дерзкое заявление Байдена о Путине
15:23
По словам эксперта, Запад заранее знал, что у наступательных действий украинских войск нет шанса на успех. Джонсон полагает, что провал ВСУ обусловлен двумя причинами: отсутствием у них авиации, которую можно было бы использовать для ударов по российским позициям и плохой подготовкой украинской армии, у которой не было необходимого военного опыта.
"Шокирует, по крайней мере, на мой взгляд, то, что такие клоуны, как Остин и Милли, на самом деле верили, что у ВСУ есть реальный шанс прорвать линию обороны России", — резюмировал он.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский
Во Франции признали неприятную правду о планах Зеленского
17:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала