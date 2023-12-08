https://ria.ru/20231208/vsu-1914703947.html

"Знали заранее". В США заявили о мощном ударе по ВСУ

"Знали заранее". В США заявили о мощном ударе по ВСУ - РИА Новости, 08.12.2023

"Знали заранее". В США заявили о мощном ударе по ВСУ

написал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:01

2023-12-08T19:01

2023-12-08T19:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты разработали для контрнаступления ВСУ проигрышную стратегию, написал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте."США взяли на себя инициативу в разработке военной стратегии, когда у них даже не было опыта в подобных условиях. Они согласились дать ВСУ ограниченную и неадекватную подготовку. Они не поставили артиллерийские снаряды или самолеты, необходимые для проведения такой операции, и после американские лидеры были удивлены тем, что контрнаступление Украины провалилось", — отметил он.По словам эксперта, Запад заранее знал, что у наступательных действий украинских войск нет шанса на успех. Джонсон полагает, что провал ВСУ обусловлен двумя причинами: отсутствием у них авиации, которую можно было бы использовать для ударов по российским позициям и плохой подготовкой украинской армии, у которой не было необходимого военного опыта."Шокирует, по крайней мере, на мой взгляд, то, что такие клоуны, как Остин и Милли, на самом деле верили, что у ВСУ есть реальный шанс прорвать линию обороны России", — резюмировал он.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231208/bayden-1914633675.html

https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914662607.html

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в мире, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато