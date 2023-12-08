"Знали заранее". В США заявили о мощном ударе по ВСУ
Джонсон: разработанная США стратегия для ВСУ изначально была обречена на провал
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты разработали для контрнаступления ВСУ проигрышную стратегию, написал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте.
"США взяли на себя инициативу в разработке военной стратегии, когда у них даже не было опыта в подобных условиях. Они согласились дать ВСУ ограниченную и неадекватную подготовку. Они не поставили артиллерийские снаряды или самолеты, необходимые для проведения такой операции, и после американские лидеры были удивлены тем, что контрнаступление Украины провалилось", — отметил он.
По словам эксперта, Запад заранее знал, что у наступательных действий украинских войск нет шанса на успех. Джонсон полагает, что провал ВСУ обусловлен двумя причинами: отсутствием у них авиации, которую можно было бы использовать для ударов по российским позициям и плохой подготовкой украинской армии, у которой не было необходимого военного опыта.
"Шокирует, по крайней мере, на мой взгляд, то, что такие клоуны, как Остин и Милли, на самом деле верили, что у ВСУ есть реальный шанс прорвать линию обороны России", — резюмировал он.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.