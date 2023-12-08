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Разные подходы. В Германии вынесли неутешительный вердикт Киеву - РИА Новости, 08.12.2023
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13:07 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/vsu-1914584908.html
Разные подходы. В Германии вынесли неутешительный вердикт Киеву
Разные подходы. В Германии вынесли неутешительный вердикт Киеву - РИА Новости, 08.12.2023
Разные подходы. В Германии вынесли неутешительный вердикт Киеву
Контрнаступление ВСУ закончилось провалом, ни одна из поставленных целей не была достигнута, пишет Focus. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:07
2023-12-08T13:07
киев
украина
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ закончилось провалом, ни одна из поставленных целей не была достигнута, пишет Focus."Киевские войска не смогли вбить клин в российские позиции на юге Украины и выйти к Азовскому морю. Россию также не удалось ослабить ни в политическом, ни в военном отношении", — указывается в материале.Автор статьи объясняет, что Вашингтон и Киев имели разные взгляды на ведение боевых действий – США выступали за нанесение одного мощного удара, а Украина настаивала на рассредоточении сил по всей линии фронта. Дело в том, что предложения американских военных основывались на их собственном опыте, подразумевающем превосходство в воздухе и большое количество хорошо обученных солдат, продолжает он.Более того, американский и европейский ВПК просто не смогли удовлетворить потребности ВСУ, тратящих огромное количество артиллерийских снарядов ежедневно, и в результате сложившихся проволочек, когда в июне началось украинское контрнаступление, российская армия была отлично подготовлена, а минные поля, созданные ей, стали непреодолимой преградой, пишет Focus.Ранее американская газета Washington Post указывала, что причинами, которые привели к провалу "контрнаступления" Киева, стали разногласия между Украиной и США, просчеты Запада, а также недооценка российских сил. Кроме того, Украина колебалась и откладывала начало контрнаступления, говорилось в статье.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Позднее президент России Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, он стал провалом. По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом он подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914307695.html
https://ria.ru/20231208/rossiya-1914536027.html
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киев, украина, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Разные подходы. В Германии вынесли неутешительный вердикт Киеву

Focus: ВСУ потеряли шанс выйти к Азовскому морю, Россию ослабить не удалось

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ закончилось провалом, ни одна из поставленных целей не была достигнута, пишет Focus.
"Киевские войска не смогли вбить клин в российские позиции на юге Украины и выйти к Азовскому морю. Россию также не удалось ослабить ни в политическом, ни в военном отношении", — указывается в материале.
Автор статьи объясняет, что Вашингтон и Киев имели разные взгляды на ведение боевых действий – США выступали за нанесение одного мощного удара, а Украина настаивала на рассредоточении сил по всей линии фронта. Дело в том, что предложения американских военных основывались на их собственном опыте, подразумевающем превосходство в воздухе и большое количество хорошо обученных солдат, продолжает он.
Более того, американский и европейский ВПК просто не смогли удовлетворить потребности ВСУ, тратящих огромное количество артиллерийских снарядов ежедневно, и в результате сложившихся проволочек, когда в июне началось украинское контрнаступление, российская армия была отлично подготовлена, а минные поля, созданные ей, стали непреодолимой преградой, пишет Focus.
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Ранее американская газета Washington Post указывала, что причинами, которые привели к провалу "контрнаступления" Киева, стали разногласия между Украиной и США, просчеты Запада, а также недооценка российских сил. Кроме того, Украина колебалась и откладывала начало контрнаступления, говорилось в статье.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Позднее президент России Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, он стал провалом. По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом он подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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