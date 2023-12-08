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Эксперты рассказали, как власти США планируют изменить систему выдачи виз

Эксперты рассказали, как власти США планируют изменить систему выдачи виз - РИА Новости, 08.12.2023

Эксперты рассказали, как власти США планируют изменить систему выдачи виз

В США след за Евросоюзом заявили о модернизации визовой системы, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:01

2023-12-08T13:01

2023-12-08T13:01

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В США след за Евросоюзом заявили о модернизации визовой системы, сообщает АТОР. Бюро по консульским вопросам Госдепартамента США анонсировало запуск системы выдачи цифрового разрешения на визу (DVA) вместо традиционной, вклеиваемой в паспорта путешественников.Основанием для реформы послужили результаты эксперимента в посольстве Штатов в Дублине, рассказала журналистам во время брифинга заместитель помощника госсекретаря по визовым службам Джули Стаффт."Первый пилотный проект показал, что процесс получения такой же, за исключением того, что в паспорт не вклеивается бумажная виза", — сказала она.Сама процедура получения разрешения на въезд останется прежней. Она не отменяет процедуру собеседований в посольствах. Но ожидается, что инициатива как минимум упростит процесс продления визы, поскольку отпадет необходимость отправлять документы по почте в представительства США для проверки.Реформа займет не менее 18 месяцев. По словам Джули Стаффт, Госдепартамент планирует постепенно расширять программу, начиная с определенных типов виз и стран. Конечная цель — сделать систему безбумажных разрешений стандартом в США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, сша, государственный департамент сша, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, виза