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Эксперты рассказали, как власти США планируют изменить систему выдачи виз
Эксперты рассказали, как власти США планируют изменить систему выдачи виз - РИА Новости, 08.12.2023
Эксперты рассказали, как власти США планируют изменить систему выдачи виз
В США след за Евросоюзом заявили о модернизации визовой системы, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:01
2023-12-08T13:01
2023-12-08T13:01
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В США след за Евросоюзом заявили о модернизации визовой системы, сообщает АТОР. Бюро по консульским вопросам Госдепартамента США анонсировало запуск системы выдачи цифрового разрешения на визу (DVA) вместо традиционной, вклеиваемой в паспорта путешественников.Основанием для реформы послужили результаты эксперимента в посольстве Штатов в Дублине, рассказала журналистам во время брифинга заместитель помощника госсекретаря по визовым службам Джули Стаффт."Первый пилотный проект показал, что процесс получения такой же, за исключением того, что в паспорт не вклеивается бумажная виза", — сказала она.Сама процедура получения разрешения на въезд останется прежней. Она не отменяет процедуру собеседований в посольствах. Но ожидается, что инициатива как минимум упростит процесс продления визы, поскольку отпадет необходимость отправлять документы по почте в представительства США для проверки.Реформа займет не менее 18 месяцев. По словам Джули Стаффт, Госдепартамент планирует постепенно расширять программу, начиная с определенных типов виз и стран. Конечная цель — сделать систему безбумажных разрешений стандартом в США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сша, государственный департамент сша, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, виза
Туризм, Новости - Туризм, США, Государственный департамент США, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Виза
Эксперты рассказали, как власти США планируют изменить систему выдачи виз
АТОР: власти США планируют отказаться от выдачи бумажных виз
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости
. В США след за Евросоюзом заявили о модернизации визовой системы, сообщает
АТОР.
Бюро по консульским вопросам Госдепартамента
США анонсировало запуск системы выдачи цифрового разрешения на визу (DVA) вместо традиционной, вклеиваемой в паспорта путешественников.
Основанием для реформы послужили результаты эксперимента в посольстве Штатов в Дублине
, рассказала журналистам во время брифинга заместитель помощника госсекретаря по визовым службам Джули Стаффт.
"Первый пилотный проект показал, что процесс получения такой же, за исключением того, что в паспорт не вклеивается бумажная виза", — сказала она.
Сама процедура получения разрешения на въезд останется прежней. Она не отменяет процедуру собеседований в посольствах. Но ожидается, что инициатива как минимум упростит процесс продления визы, поскольку отпадет необходимость отправлять документы по почте в представительства США для проверки.
Реформа займет не менее 18 месяцев. По словам Джули Стаффт, Госдепартамент планирует постепенно расширять программу, начиная с определенных типов виз и стран. Конечная цель — сделать систему безбумажных разрешений стандартом в США.
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