https://ria.ru/20231208/ukraina-1914633948.html

Эрдоган заявил, что украинский конфликт ушел на второй план

Эрдоган заявил, что украинский конфликт ушел на второй план - РИА Новости, 08.12.2023

Эрдоган заявил, что украинский конфликт ушел на второй план

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский конфликт перешел на второй план в повестке, но показал острую необходимость заключения мира. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:24

2023-12-08T15:24

2023-12-08T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

реджеп тайип эрдоган

турция

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский конфликт перешел на второй план в повестке, но показал острую необходимость заключения мира. "Мы переживаем крайне сложные времена в глобальном масштабе. Хотя война между Россией и Украиной отошла на второй план в повестке дня, она продолжает причинять боль. Мы видим, какое зло причинили нашему региону те, кто в свое время разжигал огонь. Мы еще раз понимаем, что они не способны решать проблемы. Мы вновь убедились в том, что в справедливом мире не будет проигравших", - сказал турецкий лидер, выступая на TRT World Forum 2023. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, ситуация в днр и лнр