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Эрдоган заявил, что украинский конфликт ушел на второй план - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914633948.html
Эрдоган заявил, что украинский конфликт ушел на второй план
Эрдоган заявил, что украинский конфликт ушел на второй план - РИА Новости, 08.12.2023
Эрдоган заявил, что украинский конфликт ушел на второй план
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский конфликт перешел на второй план в повестке, но показал острую необходимость заключения мира. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:24
2023-12-08T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
турция
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский конфликт перешел на второй план в повестке, но показал острую необходимость заключения мира. "Мы переживаем крайне сложные времена в глобальном масштабе. Хотя война между Россией и Украиной отошла на второй план в повестке дня, она продолжает причинять боль. Мы видим, какое зло причинили нашему региону те, кто в свое время разжигал огонь. Мы еще раз понимаем, что они не способны решать проблемы. Мы вновь убедились в том, что в справедливом мире не будет проигравших", - сказал турецкий лидер, выступая на TRT World Forum 2023. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231028/gaza-1905856005.html
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в мире, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эрдоган заявил, что украинский конфликт ушел на второй план

Эрдоган: украинский конфликт ушел на второй план, но мир все еще необходим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский конфликт перешел на второй план в повестке, но показал острую необходимость заключения мира.
"Мы переживаем крайне сложные времена в глобальном масштабе. Хотя война между Россией и Украиной отошла на второй план в повестке дня, она продолжает причинять боль. Мы видим, какое зло причинили нашему региону те, кто в свое время разжигал огонь. Мы еще раз понимаем, что они не способны решать проблемы. Мы вновь убедились в том, что в справедливом мире не будет проигравших", - сказал турецкий лидер, выступая на TRT World Forum 2023.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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