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Орбан призвал Евросоюз не начинать переговоры о вступлении Украины - РИА Новости, 08.12.2023
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14:15 08.12.2023 (обновлено: 15:25 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914609580.html
Орбан призвал Евросоюз не начинать переговоры о вступлении Украины
Орбан призвал Евросоюз не начинать переговоры о вступлении Украины - РИА Новости, 08.12.2023
Орбан призвал Евросоюз не начинать переговоры о вступлении Украины
Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Point. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:15
2023-12-08T15:25
в мире
украина
евросоюз
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Point.&quot;Во-первых, потому что они не готовы к переговорам. Во-вторых, потому что мы, европейцы, не готовы их принять&quot;, — сказал политик.По его мнению, отчет Еврокомиссии, что Киев выполнил четыре из семи предварительных условий для начала переговоров с ЕС, — ложный."Украина известна как одна из самых коррумпированных стран в мире. Это шутка!" — добавил Орбан.Он также указал на критические проблемы в сельскохозяйственной сфере, которые возникнут при приеме Киева в объединение."Украина большая страна со значительным сельским хозяйством. Если вы позволите этому сельскому хозяйству войти в европейскую сельскохозяйственную систему, оно ее разрушит на следующий день", — объяснил политик.Орбан уточнил, что Украину нельзя допускать до членства в ЕС без предварительной трансформации системы сельхозсубсидий ЕС."Последствия будут ужасными", — подчеркнул премьер.Восьмого ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале процесса планируют обсудить на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза. При этом Венгрия неоднократно выступала против вынесения этого вопроса на саммит, указывая на несвоевременность такого решения из-за неготовности Украины к евроинтеграции.
https://ria.ru/20231208/es-1914524475.html
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в мире, украина, евросоюз, венгрия, виктор орбан
В мире, Украина, Евросоюз, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан призвал Евросоюз не начинать переговоры о вступлении Украины

Орбан: Украина не готова к членству в ЕС, с ней нельзя вести переговоры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Point.
«

"Во-первых, потому что они не готовы к переговорам. Во-вторых, потому что мы, европейцы, не готовы их принять", — сказал политик.

По его мнению, отчет Еврокомиссии, что Киев выполнил четыре из семи предварительных условий для начала переговоров с ЕС, — ложный.
"Украина известна как одна из самых коррумпированных стран в мире. Это шутка!" — добавил Орбан.
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Он также указал на критические проблемы в сельскохозяйственной сфере, которые возникнут при приеме Киева в объединение.
"Украина большая страна со значительным сельским хозяйством. Если вы позволите этому сельскому хозяйству войти в европейскую сельскохозяйственную систему, оно ее разрушит на следующий день", — объяснил политик.
Орбан уточнил, что Украину нельзя допускать до членства в ЕС без предварительной трансформации системы сельхозсубсидий ЕС.
«
"Последствия будут ужасными", — подчеркнул премьер.
Восьмого ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале процесса планируют обсудить на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза. При этом Венгрия неоднократно выступала против вынесения этого вопроса на саммит, указывая на несвоевременность такого решения из-за неготовности Украины к евроинтеграции.
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