https://ria.ru/20231208/ukraina-1914609580.html

Орбан призвал Евросоюз не начинать переговоры о вступлении Украины

Орбан призвал Евросоюз не начинать переговоры о вступлении Украины - РИА Новости, 08.12.2023

Орбан призвал Евросоюз не начинать переговоры о вступлении Украины

Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Point. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:15

2023-12-08T14:15

2023-12-08T15:25

в мире

украина

евросоюз

венгрия

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Point."Во-первых, потому что они не готовы к переговорам. Во-вторых, потому что мы, европейцы, не готовы их принять", — сказал политик.По его мнению, отчет Еврокомиссии, что Киев выполнил четыре из семи предварительных условий для начала переговоров с ЕС, — ложный."Украина известна как одна из самых коррумпированных стран в мире. Это шутка!" — добавил Орбан.Он также указал на критические проблемы в сельскохозяйственной сфере, которые возникнут при приеме Киева в объединение."Украина большая страна со значительным сельским хозяйством. Если вы позволите этому сельскому хозяйству войти в европейскую сельскохозяйственную систему, оно ее разрушит на следующий день", — объяснил политик.Орбан уточнил, что Украину нельзя допускать до членства в ЕС без предварительной трансформации системы сельхозсубсидий ЕС."Последствия будут ужасными", — подчеркнул премьер.Восьмого ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале процесса планируют обсудить на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза. При этом Венгрия неоднократно выступала против вынесения этого вопроса на саммит, указывая на несвоевременность такого решения из-за неготовности Украины к евроинтеграции.

https://ria.ru/20231208/es-1914524475.html

https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, венгрия, виктор орбан