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Киеву без помощи НАТО придется отказаться от земель, заявил экс-посол США - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914604734.html
Киеву без помощи НАТО придется отказаться от земель, заявил экс-посол США
Киеву без помощи НАТО придется отказаться от земель, заявил экс-посол США - РИА Новости, 08.12.2023
Киеву без помощи НАТО придется отказаться от земель, заявил экс-посол США
Без помощи НАТО у Киева не останется выбора, кроме как искать способ урегулирования с РФ, в конечном итоге Украине придется согласиться на "корейский сценарий"... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:02
2023-12-08T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
уильям тейлор
украина
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Без помощи НАТО у Киева не останется выбора, кроме как искать способ урегулирования с РФ, в конечном итоге Украине придется согласиться на "корейский сценарий" с отказом от территорий, заявил бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор. Как пишет газета Washington Post, по мнению Тейлора, Украина может оказаться перед выбором. "Либо НАТО согласится увеличить поддержку Украины для возвращения контроля над... территориями, либо "Украина будет сражаться с недостаточной силой" и в конечном итоге ей придется согласиться на раздел (территории) по корейскому примеру", - приводит издание мнение бывшего посла. Как отмечает Washington Post, основная дилемма для Киева заключается в том, стоит ли продолжать сражаться ради "решающей победы". "Горькой альтернативой", по мнению издания, является "игра вничью". "Если американский оружейный трубопровод будет заблокирован, что сделает невозможным новое крупное наступление, у уставшей и все более беспокойной Украины не останется иного выбора, кроме как изучить возможность урегулирования", - пишет Washington Post. По мнению издания, подобно разделению Северной и Южной Кореи, такая сделка закрепила бы за Россией контроль над территориями, которые присоединились к ней с 2014 года. В тоже время такое соглашение могло бы предложить Киеву безопасность будущего членства в ЕС и НАТО, добавляет Washington Post. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация". Washington Post сообщала ранее, что украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт на Украине "зашел в тупик". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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в мире, уильям тейлор, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Уильям Тейлор, Украина, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киеву без помощи НАТО придется отказаться от земель, заявил экс-посол США

Экс-посол США: Украине без помощи НАТО придется согласиться на раздел территории

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Без помощи НАТО у Киева не останется выбора, кроме как искать способ урегулирования с РФ, в конечном итоге Украине придется согласиться на "корейский сценарий" с отказом от территорий, заявил бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор.
Как пишет газета Washington Post, по мнению Тейлора, Украина может оказаться перед выбором.
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"Либо НАТО согласится увеличить поддержку Украины для возвращения контроля над... территориями, либо "Украина будет сражаться с недостаточной силой" и в конечном итоге ей придется согласиться на раздел (территории) по корейскому примеру", - приводит издание мнение бывшего посла.
Как отмечает Washington Post, основная дилемма для Киева заключается в том, стоит ли продолжать сражаться ради "решающей победы". "Горькой альтернативой", по мнению издания, является "игра вничью". "Если американский оружейный трубопровод будет заблокирован, что сделает невозможным новое крупное наступление, у уставшей и все более беспокойной Украины не останется иного выбора, кроме как изучить возможность урегулирования", - пишет Washington Post.
По мнению издания, подобно разделению Северной и Южной Кореи, такая сделка закрепила бы за Россией контроль над территориями, которые присоединились к ней с 2014 года. В тоже время такое соглашение могло бы предложить Киеву безопасность будущего членства в ЕС и НАТО, добавляет Washington Post.
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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация". Washington Post сообщала ранее, что украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт на Украине "зашел в тупик".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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