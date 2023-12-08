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Страницы треш-стримов могут попасть в реестр запрещенных сайтов - РИА Новости, 08.12.2023
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00:37 08.12.2023 (обновлено: 04:08 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/strimy-1914500529.html
Страницы треш-стримов могут попасть в реестр запрещенных сайтов
Страницы треш-стримов могут попасть в реестр запрещенных сайтов - РИА Новости, 08.12.2023
Страницы треш-стримов могут попасть в реестр запрещенных сайтов
Внесенный в Госдуму законопроект о запрете треш-стримов предусматривает внесение интернет-страниц, где было размещено видео, в реестр запрещенных сайтов,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T00:37
2023-12-08T04:08
общество
алексей пушков
артем метелев (депутат)
совет федерации рф
госдума рф
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект о запрете треш-стримов предусматривает внесение интернет-страниц, где было размещено видео, в реестр запрещенных сайтов, документ есть в распоряжении РИА Новости. Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", вносится пакетом вместе с поправками в уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях. "Фото-, видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний будут включаться в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Один из авторов законопроекта, глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков отметил, что за треш-стримы также вводится административная ответственность - от 200 до 600 тыс рублей для граждан и от 300 до 700 тыс рублей для должностных лиц, его слова приводит пресс-служба Совета Федерации. Ранее в Госдуму был внесён пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также ранее рассказал, что проект о штрафах за треш-стримы установит административную ответственность до 700 тысяч и конфискацию имущества. Также он отметил, что суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, а также что социальные сети будут обязаны мониторить и удалять противоправный контент.
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общество, алексей пушков, артем метелев (депутат), совет федерации рф, госдума рф, россия
Общество, Алексей Пушков, Артем Метелев (депутат), Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Россия
Страницы треш-стримов могут попасть в реестр запрещенных сайтов

Интернет-страницы с треш-стримами будут включать в реестр запрещенных сайтов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный герб России
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект о запрете треш-стримов предусматривает внесение интернет-страниц, где было размещено видео, в реестр запрещенных сайтов, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", вносится пакетом вместе с поправками в уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях.
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"Фото-, видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний будут включаться в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Один из авторов законопроекта, глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков отметил, что за треш-стримы также вводится административная ответственность - от 200 до 600 тыс рублей для граждан и от 300 до 700 тыс рублей для должностных лиц, его слова приводит пресс-служба Совета Федерации.
Ранее в Госдуму был внесён пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы.
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Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях.
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также ранее рассказал, что проект о штрафах за треш-стримы установит административную ответственность до 700 тысяч и конфискацию имущества.
Также он отметил, что суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, а также что социальные сети будут обязаны мониторить и удалять противоправный контент.
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