https://ria.ru/20231208/stolitsa-1914577991.html

Новую молодежную столицу России назовут 22 декабря

Новую молодежную столицу России назовут 22 декабря - РИА Новости, 08.12.2023

Новую молодежную столицу России назовут 22 декабря

Новая молодежная столица России будет названа 22 декабря, она будет объявлена по итогам оценок экспертов и стартующего в пятницу на сайте Дома молодежи... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:49

2023-12-08T12:49

2023-12-08T12:49

выставка-форум "россия"

россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новая молодежная столица России будет названа 22 декабря, она будет объявлена по итогам оценок экспертов и стартующего в пятницу на сайте Дома молодежи народного голосования, сообщила пресс-служба Росмолодежи. "Новую Молодежную столицу России объявят 22 декабря 2023 года на финале Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в Доме молодежи на Международной выставке-форуме "Россия", - говорится в сообщении. В этом году титул молодежной столицы принадлежит Нижнему Новгороду. После оценки экспертной комиссии в финал голосования, которое продлится до 20 декабря, вышли пять городов: Красноярск Владивосток, Омск, Мурманск, Москва. Им предстоят заключительные этапы конкурса – "инспекционные выезды" в формате онлайн-шоу и народное голосование. Онлайн-шоу будут оценивать члены экспертной комиссии, отмечает пресс-служба. "Город-победитель получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, например, федерального грантового конкурса, медиастратегию продвижения, а также методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов", - сообщает агентство по делам молодежи. В составе жюри 20 представителей медиакомпаний и издательств, крупного и малого бизнеса, госкорпораций, исследовательских организаций, организаций экосистемы молодежной политики и победители премии "Время молодых" прошлых лет.

https://ria.ru/20231207/vystavka-1914468667.html

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россия, выставка-форум "россия"