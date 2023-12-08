https://ria.ru/20231208/spetsialnost-1914715110.html

Более 60% московских первокурсников планируют работать по специальности

Более 60% московских первокурсников планируют работать по специальности - РИА Новости, 08.12.2023

Более 60% московских первокурсников планируют работать по специальности

Более 60% московских первокурсников колледжей планируют работать по специальности, следует из результатов масштабного исследования среди студентов города,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T20:06

2023-12-08T20:06

2023-12-08T20:06

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 60% московских первокурсников колледжей планируют работать по специальности, следует из результатов масштабного исследования среди студентов города, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки столицы. В департаменте рассказали, что в столице провели масштабное исследование среди первокурсников колледжей. Всего в опросе приняли участие более 16 тысяч студентов - 54% всех первокурсников. Из них 12 807 окончили девять классов, 845 - 10 классов, 2405 - 11 классов. "Подавляющее число респондентов, 62%, планируют работать по выбранной профессии. Быстрее получить профессию и начать работать планирует 38% участников опроса. Еще 32% первокурсников считают, что после окончания колледжа появляется больше возможностей для личного развития", - сообщили в пресс-службе. По словам руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, чьи слова приводятся в сообщении, результаты исследования подтверждают, что учебные заведения среднего профессионального образования Москвы развиваются в нужном направлении. "Студенты московских колледжей получают современные востребованные профессии и специальности и готовы начать работать еще на этапе обучения. А это значит, что они сделали правильный выбор. Исследование показало, что причина поступления в колледж большинства — желание стать успешным, востребованным специалистом и начать самостоятельную жизнь. Выбранные специальности несомненно дадут ребятам такую возможность", - сообщил Молотков. Исходя из данных исследования, 34% опрошенных согласились с утверждением, что главная мотивация для выбора среднего профессионального образования после 11 класса — это желание получить практическую специальность. Также 40% опрошенных первокурсников колледжей рассказали, что выбрали будущую профессию исходя из собственных интересов. Еще 33% студентов сообщили, что направление, на котором они учатся, показалось им наиболее интересным из возможных для поступления.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор