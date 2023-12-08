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Эрдоган обвинил мировые СМИ в молчании о ситуации с журналистами в Газе - РИА Новости, 08.12.2023
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15:54 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/smi-1914643467.html
Эрдоган обвинил мировые СМИ в молчании о ситуации с журналистами в Газе
Эрдоган обвинил мировые СМИ в молчании о ситуации с журналистами в Газе - РИА Новости, 08.12.2023
Эрдоган обвинил мировые СМИ в молчании о ситуации с журналистами в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил мировые СМИ и ведущие американские газеты в молчании о ситуации с гибелью журналистов в Газе. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:54
2023-12-08T15:54
в мире
израиль
ливан
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
хамас
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил мировые СМИ и ведущие американские газеты в молчании о ситуации с гибелью журналистов в Газе. "Более 70 представителей СМИ погибли в Газе, где же мир? Почему они молчат? Почему они не публикуют свои заголовки об убитых представителях прессы? Где известные газеты Великобритании, США, Франции, Германии? Ни одна из них не издает ни звука. Резня в Газе подсказала нам о важности справедливой и добросовестной прессы", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу на TRT World Forum 2023. Два последовательных удара были нанесены 13 октября по группе журналистов возле ливанской деревни Альма аш-Шааб, когда они снимали столкновения между израильской армией и вооруженными формированиями на юге Ливана. Ранее агентство Рейтер подтвердило, что его видеограф Иссам Абдалла погиб во время работы на юге Ливана. Ранения получили еще два журналиста Рейтер, два журналиста телеканала Al-Jazeera и два сотрудника Франс Пресс. Как сообщает Франс Пресс, его фотографу Кристине Асси пришлось ампутировать ногу. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
израиль
ливан
сектор газа
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в мире, израиль, ливан, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, ХАМАС
Эрдоган обвинил мировые СМИ в молчании о ситуации с журналистами в Газе

Эрдоган обвинил мировые СМИ в молчании о ситуации с гибелью журналистов в Газе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил мировые СМИ и ведущие американские газеты в молчании о ситуации с гибелью журналистов в Газе.
«
"Более 70 представителей СМИ погибли в Газе, где же мир? Почему они молчат? Почему они не публикуют свои заголовки об убитых представителях прессы? Где известные газеты Великобритании, США, Франции, Германии? Ни одна из них не издает ни звука. Резня в Газе подсказала нам о важности справедливой и добросовестной прессы", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу на TRT World Forum 2023.
Журналисты, родственники и друзья на похоронах палестинского тележурналиста Мохаммада Абу Хаттаба, погибшего при израильском авиаударе по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Мы журналисты! Не стреляйте!
5 ноября, 08:00
Два последовательных удара были нанесены 13 октября по группе журналистов возле ливанской деревни Альма аш-Шааб, когда они снимали столкновения между израильской армией и вооруженными формированиями на юге Ливана. Ранее агентство Рейтер подтвердило, что его видеограф Иссам Абдалла погиб во время работы на юге Ливана. Ранения получили еще два журналиста Рейтер, два журналиста телеканала Al-Jazeera и два сотрудника Франс Пресс. Как сообщает Франс Пресс, его фотографу Кристине Асси пришлось ампутировать ногу.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят
27 октября, 08:00
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильЛиванРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаХАМАС
 
 
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