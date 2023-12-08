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В Антарктиде из-за птичьего гриппа погибли сотни морских слонов - РИА Новости, 08.12.2023
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12:12 08.12.2023 (обновлено: 13:06 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/slony-1914560913.html
В Антарктиде из-за птичьего гриппа погибли сотни морских слонов
В Антарктиде из-за птичьего гриппа погибли сотни морских слонов - РИА Новости, 08.12.2023
В Антарктиде из-за птичьего гриппа погибли сотни морских слонов
Сотни морских слонов и других животных погибли в Антарктиде из-за высокозаразного птичьего гриппа, пишет газета The Guardian. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:12
2023-12-08T13:06
антарктида
атлантический океан
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сотни морских слонов и других животных погибли в Антарктиде из-за высокозаразного птичьего гриппа, пишет газета The Guardian. &quot;В некоторых местах произошла массовая гибель (южных морских слонов. — Прим. ред.), число доходит до нескольких сотен. &lt;...&gt; Высока вероятность, что это птичий грипп&quot;, — заявила изданию глава Сети по охране здоровья диких животных Антарктики.Согласно результатам тестов, смерти от птичьего гриппа подтвердились в восьми местах антарктического региона, эксперты ожидают результаты из других 20 районов, где произошла массовая гибель животных. Как добавило издание, сейчас на материковой части Антарктиды нет зарегистрированных случаев, но ученые ожидают, что болезнь достигнет ее в ближайшие месяцы из-за миграции птиц. Первые вспышки заболевания зафиксировали среди бурых поморников на острове Берд у западного побережья Южной Георгии на юге Атлантического океана, после чего исследователи отметили массовую гибель морских слонов и увеличение количества смертей среди морских котиков, доминиканских чаек и бурых поморников в нескольких других местах. Случаи заражения подтвердили также в 1,5 тысячи километров к западу от Южной Георгии среди серебристо-серых буревестников на Фолклендских островах, пишет издание. Ранее вирус птичьего гриппа привел к смерти 20 тысяч морских львов в Чили и Перу. Новая вспышка высокозаразного штамма H5N1, начавшаяся в 2021 году, согласно оценкам, убила миллионы диких птиц. Вирус из этой же группы ранее заметно сказался на популяции птиц в Европе, ЮАР и Америке, пишет газета.
https://ria.ru/20230908/pingviny-1894816564.html
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антарктида, атлантический океан
Антарктида, Атлантический океан
В Антарктиде из-за птичьего гриппа погибли сотни морских слонов

В Антарктиде зафиксировали массовую гибель морских слонов из-за птичьего гриппа

© Flickr / mikebairdМорской слон
Морской слон - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Flickr / mikebaird
Морской слон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сотни морских слонов и других животных погибли в Антарктиде из-за высокозаразного птичьего гриппа, пишет газета The Guardian.
«

"В некоторых местах произошла массовая гибель (южных морских слонов. — Прим. ред.), число доходит до нескольких сотен. <...> Высока вероятность, что это птичий грипп", — заявила изданию глава Сети по охране здоровья диких животных Антарктики.

Согласно результатам тестов, смерти от птичьего гриппа подтвердились в восьми местах антарктического региона, эксперты ожидают результаты из других 20 районов, где произошла массовая гибель животных.
Как добавило издание, сейчас на материковой части Антарктиды нет зарегистрированных случаев, но ученые ожидают, что болезнь достигнет ее в ближайшие месяцы из-за миграции птиц.
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Первые вспышки заболевания зафиксировали среди бурых поморников на острове Берд у западного побережья Южной Георгии на юге Атлантического океана, после чего исследователи отметили массовую гибель морских слонов и увеличение количества смертей среди морских котиков, доминиканских чаек и бурых поморников в нескольких других местах. Случаи заражения подтвердили также в 1,5 тысячи километров к западу от Южной Георгии среди серебристо-серых буревестников на Фолклендских островах, пишет издание.
Ранее вирус птичьего гриппа привел к смерти 20 тысяч морских львов в Чили и Перу. Новая вспышка высокозаразного штамма H5N1, начавшаяся в 2021 году, согласно оценкам, убила миллионы диких птиц. Вирус из этой же группы ранее заметно сказался на популяции птиц в Европе, ЮАР и Америке, пишет газета.
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