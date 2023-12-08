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Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси - РИА Новости, 08.12.2023
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Туризм
 
17:20 08.12.2023 (обновлено: 17:24 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/sheregesh-1914665984.html
Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси
Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси - РИА Новости, 08.12.2023
Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси
Дирекция курорта "Шерегеш" предпринимает меры для нормализации работы такси и обеспечения доставки туристов от поселка на склоны по приемлемым ценам, сообщает... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:20
2023-12-08T17:24
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дирекция курорта "Шерегеш" предпринимает меры для нормализации работы такси и обеспечения доставки туристов от поселка на склоны по приемлемым ценам, сообщает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) в телеграм-канале.Руководство курорта приносит извинения туристам за транспортные неудобства и обещает в дальнейшем мониторить ситуацию.Поклонники горных лыж рассказывают в соцсетях о "неуемных аппетитах" таксистов в Шерегеше. Заказать машину через агрегатор такси там невозможно, а местные извозчики просят до пяти тысяч рублей за поездку от поселка до склона, хотя между ними – всего около пяти километров.При этом чтобы попасть в машину, нужно отстоять длинную очередь, сообщает Tourdom. Автобусного трансфера там также нет. В плохую погоду найти машину, чтобы добраться в отель, очень сложно, рассказывают туристы.
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туризм, новости - туризм, цены, кемеровская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Цены, Кемеровская область
Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси

Дирекция курорта "Шерегеш" пообещала решить проблему высоких цен на такси

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкВид на склон горнолыжного курорта в поселке Шерегеш Кемеровской области
Вид на склон горнолыжного курорта в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Вид на склон горнолыжного курорта в поселке Шерегеш Кемеровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дирекция курорта "Шерегеш" предпринимает меры для нормализации работы такси и обеспечения доставки туристов от поселка на склоны по приемлемым ценам, сообщает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) в телеграм-канале.
Руководство курорта приносит извинения туристам за транспортные неудобства и обещает в дальнейшем мониторить ситуацию.
Поклонники горных лыж рассказывают в соцсетях о "неуемных аппетитах" таксистов в Шерегеше. Заказать машину через агрегатор такси там невозможно, а местные извозчики просят до пяти тысяч рублей за поездку от поселка до склона, хотя между ними – всего около пяти километров.
При этом чтобы попасть в машину, нужно отстоять длинную очередь, сообщает Tourdom. Автобусного трансфера там также нет. В плохую погоду найти машину, чтобы добраться в отель, очень сложно, рассказывают туристы.
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