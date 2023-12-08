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Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси
Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси - РИА Новости, 08.12.2023
Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси
Дирекция курорта "Шерегеш" предпринимает меры для нормализации работы такси и обеспечения доставки туристов от поселка на склоны по приемлемым ценам, сообщает... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:20
2023-12-08T17:20
2023-12-08T17:24
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дирекция курорта "Шерегеш" предпринимает меры для нормализации работы такси и обеспечения доставки туристов от поселка на склоны по приемлемым ценам, сообщает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) в телеграм-канале.Руководство курорта приносит извинения туристам за транспортные неудобства и обещает в дальнейшем мониторить ситуацию.Поклонники горных лыж рассказывают в соцсетях о "неуемных аппетитах" таксистов в Шерегеше. Заказать машину через агрегатор такси там невозможно, а местные извозчики просят до пяти тысяч рублей за поездку от поселка до склона, хотя между ними – всего около пяти километров.При этом чтобы попасть в машину, нужно отстоять длинную очередь, сообщает Tourdom. Автобусного трансфера там также нет. В плохую погоду найти машину, чтобы добраться в отель, очень сложно, рассказывают туристы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, цены, кемеровская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Цены, Кемеровская область
Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси
Дирекция курорта "Шерегеш" пообещала решить проблему высоких цен на такси