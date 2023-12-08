https://ria.ru/20231208/sheregesh-1914665984.html

Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси

Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси - РИА Новости, 08.12.2023

Дирекция горнолыжного курорта "Шерегеш" извинилась за высокие цены на такси

Дирекция курорта "Шерегеш" предпринимает меры для нормализации работы такси и обеспечения доставки туристов от поселка на склоны по приемлемым ценам, сообщает... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:20

2023-12-08T17:20

2023-12-08T17:24

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дирекция курорта "Шерегеш" предпринимает меры для нормализации работы такси и обеспечения доставки туристов от поселка на склоны по приемлемым ценам, сообщает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) в телеграм-канале.Руководство курорта приносит извинения туристам за транспортные неудобства и обещает в дальнейшем мониторить ситуацию.Поклонники горных лыж рассказывают в соцсетях о "неуемных аппетитах" таксистов в Шерегеше. Заказать машину через агрегатор такси там невозможно, а местные извозчики просят до пяти тысяч рублей за поездку от поселка до склона, хотя между ними – всего около пяти километров.При этом чтобы попасть в машину, нужно отстоять длинную очередь, сообщает Tourdom. Автобусного трансфера там также нет. В плохую погоду найти машину, чтобы добраться в отель, очень сложно, рассказывают туристы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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