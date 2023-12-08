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РЖД заморозили стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год - РИА Новости, 08.12.2023
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Туризм
 
11:12 08.12.2023 (обновлено: 15:36 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/sapsan-1914545624.html
РЖД заморозили стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год
РЖД заморозили стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год - РИА Новости, 08.12.2023
РЖД заморозили стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) заморозил стоимость билетов на высокоскоростные поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:12
2023-12-08T15:36
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
ржд
новый год
сапсан
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек – РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) заморозил стоимость билетов на высокоскоростные поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. "Для пассажиров, планирующих путешествие на "Сапсане" накануне и в первый день Нового, 2024 года, мы приготовили приятный сюрприз: они могут купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости", – сообщил Колесников. Тариф будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки. Стоимость билета станет фиксированной на поезда с отправлением после 19:00 мск 31 декабря со стоимостью от 2023 рублей и до 11:00 мск 1 января – от 2024 рублей. Поездка для пассажиров в базовом классе выйдет еще дешевле – от 1830 рублей.
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новости - туризм, москва, санкт-петербург, ржд, новый год, сапсан, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Новый год, Сапсан, Туризм
РЖД заморозили стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год

РЖД обещали фиксированную сниженную цены на билеты на "Сапсан" в Новый год

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроводница в вагоне с новым интерьером в высокоскоростном поезде "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы
Проводница в вагоне с новым интерьером в высокоскоростном поезде Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек – РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) заморозил стоимость билетов на высокоскоростные поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников.
"Для пассажиров, планирующих путешествие на "Сапсане" накануне и в первый день Нового, 2024 года, мы приготовили приятный сюрприз: они могут купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости", – сообщил Колесников.
Тариф будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки. Стоимость билета станет фиксированной на поезда с отправлением после 19:00 мск 31 декабря со стоимостью от 2023 рублей и до 11:00 мск 1 января – от 2024 рублей. Поездка для пассажиров в базовом классе выйдет еще дешевле – от 1830 рублей.
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