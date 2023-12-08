https://ria.ru/20231208/sapsan-1914545624.html

РЖД заморозили стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год

РЖД заморозили стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год - РИА Новости, 08.12.2023

РЖД заморозили стоимость билетов на "Сапсан" на Новый год

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) заморозил стоимость билетов на высокоскоростные поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:12

2023-12-08T11:12

2023-12-08T15:36

туризм

новости - туризм

москва

санкт-петербург

ржд

новый год

сапсан

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802175196_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_b86be0bf0c09917730f0fe1fe20f60a5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек – РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) заморозил стоимость билетов на высокоскоростные поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. "Для пассажиров, планирующих путешествие на "Сапсане" накануне и в первый день Нового, 2024 года, мы приготовили приятный сюрприз: они могут купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости", – сообщил Колесников. Тариф будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки. Стоимость билета станет фиксированной на поезда с отправлением после 19:00 мск 31 декабря со стоимостью от 2023 рублей и до 11:00 мск 1 января – от 2024 рублей. Поездка для пассажиров в базовом классе выйдет еще дешевле – от 1830 рублей.

https://ria.ru/20231208/novyygod-1914517658.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, москва, санкт-петербург, ржд, новый год, сапсан, туризм