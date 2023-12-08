https://ria.ru/20231208/rt-1914601199.html

RT Arabic открыл офис в Алжире и запустил две новые программы

RT Arabic открыл офис в Алжире и запустил две новые программы - РИА Новости, 08.12.2023

RT Arabic открыл офис в Алжире и запустил две новые программы

RT Arabic открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы - "Студия Алжир" и "Мосты на Восток", сообщается на сайте RT. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:52

2023-12-08T13:52

2023-12-08T13:52

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rt arabic

в мире

алжир (республика)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. RT Arabic открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы - "Студия Алжир" и "Мосты на Восток", сообщается на сайте RT. "Телеканал RT Arabic официально открыл региональный офис в Алжире, запустил программу "Студия Алжир" - пятую в цикле политических ток-шоу из мировых столиц, а также представил программу "Мосты на Восток" о связях России и арабского мира", - говорится в сообщении. Отмечается, что программа "Студия Алжир" стала пятой в цикле ток-шоу RT Arabic из мировых столиц — Каира, Бейрута, Вашингтона и Парижа. Ведущая программы Ясмин Муссус - руководитель бюро RT Arabic в Алжире — обсуждает крупнейшие мировые и региональные события с местными политиками и экспертами. Гостем первого выпуска стал бывший премьер-министр Алжира Абдельазиз Бельхадем. "Мы стремимся быть ближе к своим зрителям, расширять сотрудничество с Алжиром, а также активно освещать события, которые происходят в Африканском регионе. Теперь мы будем знакомить нашу аудиторию со взглядом Алжира на происходящее из нашего бюро в этой стране", — приводятся слова руководителя телеканала RT Arabic Майи Манны. Журналисты бюро RT Arabic в Алжире освещали военный переворот в Нигере, саммит БРИКС в ЮАР, саммит Африканского союза в Эфиопии и другие важные события. Ещё одна новая программа RT Arabic — "Мосты на Восток" — посвящена связям России со странами арабского мира в экономике, политике, культуре, по ВТС и в других сферах. В программе арабские политики, эксперты, представители бизнеса и просто прохожие рассказывают о том, что для них Россия и что их связывает со страной. "Мы не только обсуждаем политику и историю, но также пробуем местную кухню, изучаем культуру арабских стран. Мы знакомим зрителей с повседневной жизнью людей — открываем арабский регион с самых неожиданных сторон", — сказала ведущая программы, корреспондент RT Arabic Анна Книшенко. Программа будет выходить на арабском и русском языках. Для первого выпуска, который посвящён Алжиру, Анна взяла интервью у президента этой страны Абдельмаджида Теббуна и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20231201/rt-1913231785.html

https://ria.ru/20231109/uspekh-1908295495.html

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россия, rt arabic, в мире, алжир (республика)