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Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт - РИА Новости, 08.12.2023
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Туризм
 
20:10 08.12.2023 (обновлено: 20:23 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/reys-1914715686.html
Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт
Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт - РИА Новости, 08.12.2023
Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт
Пассажирам рейса авиакомпании "Россия" Минеральные Воды - Санкт-Петербург, который вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика давления, предоставят... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:10
2023-12-08T20:23
туризм
санкт-петербург
минеральные воды
новости - туризм
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пассажирам рейса авиакомпании "Россия" Минеральные Воды - Санкт-Петербург, который вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика давления, предоставят резервный борт, сообщили РИА Новости в компании.В пятницу вечером рейс Минеральные Воды - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за кратковременного срабатывания датчика давления, ошибка исчезла сразу после снижения, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании. Пострадавших нет."Резервное воздушное судно готовится к вылету из Санкт-Петербурга, ориентировочное время вылета из Пулково: 20.30 мск", - говорится в сообщении.В компании отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.
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санкт-петербург, минеральные воды, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новости - Туризм
Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт

"Россия" предоставит пассажирам рейса Минводы — Петербург резервный борт

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пассажирам рейса авиакомпании "Россия" Минеральные Воды - Санкт-Петербург, который вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика давления, предоставят резервный борт, сообщили РИА Новости в компании.
В пятницу вечером рейс Минеральные Воды - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за кратковременного срабатывания датчика давления, ошибка исчезла сразу после снижения, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании. Пострадавших нет.
"Резервное воздушное судно готовится к вылету из Санкт-Петербурга, ориентировочное время вылета из Пулково: 20.30 мск", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.
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