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Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт
Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт - РИА Новости, 08.12.2023
Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт
Пассажирам рейса авиакомпании "Россия" Минеральные Воды - Санкт-Петербург, который вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика давления, предоставят... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:10
2023-12-08T20:10
2023-12-08T20:23
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пассажирам рейса авиакомпании "Россия" Минеральные Воды - Санкт-Петербург, который вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика давления, предоставят резервный борт, сообщили РИА Новости в компании.В пятницу вечером рейс Минеральные Воды - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за кратковременного срабатывания датчика давления, ошибка исчезла сразу после снижения, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании. Пострадавших нет."Резервное воздушное судно готовится к вылету из Санкт-Петербурга, ориентировочное время вылета из Пулково: 20.30 мск", - говорится в сообщении.В компании отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.
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санкт-петербург, минеральные воды, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новости - Туризм
Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт
"Россия" предоставит пассажирам рейса Минводы — Петербург резервный борт
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пассажирам рейса авиакомпании "Россия" Минеральные Воды - Санкт-Петербург, который вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика давления, предоставят резервный борт, сообщили РИА Новости в компании.
В пятницу вечером рейс Минеральные Воды - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за кратковременного срабатывания датчика давления, ошибка исчезла сразу после снижения, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании. Пострадавших нет.
"Резервное воздушное судно готовится к вылету из Санкт-Петербурга, ориентировочное время вылета из Пулково
: 20.30 мск", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.
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