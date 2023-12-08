https://ria.ru/20231208/reys-1914715686.html

Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт

Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт - РИА Новости, 08.12.2023

Пассажирам рейса Минеральные Воды — Петербург предоставят резервный борт

Пассажирам рейса авиакомпании "Россия" Минеральные Воды - Санкт-Петербург, который вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика давления, предоставят... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T20:10

2023-12-08T20:10

2023-12-08T20:23

туризм

санкт-петербург

минеральные воды

новости - туризм

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пассажирам рейса авиакомпании "Россия" Минеральные Воды - Санкт-Петербург, который вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика давления, предоставят резервный борт, сообщили РИА Новости в компании.В пятницу вечером рейс Минеральные Воды - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за кратковременного срабатывания датчика давления, ошибка исчезла сразу после снижения, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании. Пострадавших нет."Резервное воздушное судно готовится к вылету из Санкт-Петербурга, ориентировочное время вылета из Пулково: 20.30 мск", - говорится в сообщении.В компании отметили, что на время ожидания пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.

https://ria.ru/20231208/samolet-1914512705.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, минеральные воды, новости - туризм