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Минниханов назвал Путина объединяющей силой для всех - РИА Новости, 08.12.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
17:21 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/putin-1914668395.html
Минниханов назвал Путина объединяющей силой для всех
Минниханов назвал Путина объединяющей силой для всех - РИА Новости, 08.12.2023
Минниханов назвал Путина объединяющей силой для всех
Президент России Владимир Путин всегда опирается на поддержку людей, сегодня именно он является объединяющей силой для всех, заявил глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:21
2023-12-08T17:21
республика татарстан
политика
россия
рустам минниханов
владимир путин
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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда опирается на поддержку людей, сегодня именно он является объединяющей силой для всех, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Путин в пятницу объявил о том, что будет участвовать в выборах президента России в марте 2024 года. "В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для президента является судьба его народа. Он всегда опирается на поддержку людей. И сегодня, когда страна переживает такое давление, именно он является объединяющей силой для всех", - сказал Минниханов, поддерживая решение главы государства. Минниханов подчеркнул, что Татарстан благодаря поддержке президента РФ является одним из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это, по словам главы республики, делает жизнь жителей Татарстана комфортнее.
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политика, россия, рустам минниханов, владимир путин
Республика Татарстан, Политика, Россия, Рустам Минниханов, Владимир Путин
Минниханов назвал Путина объединяющей силой для всех

Глава Татарстана Минниханов назвал Путина объединяющей силой для всех

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда опирается на поддержку людей, сегодня именно он является объединяющей силой для всех, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Путин в пятницу объявил о том, что будет участвовать в выборах президента России в марте 2024 года.
«
"В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для президента является судьба его народа. Он всегда опирается на поддержку людей. И сегодня, когда страна переживает такое давление, именно он является объединяющей силой для всех", - сказал Минниханов, поддерживая решение главы государства.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан благодаря поддержке президента РФ является одним из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это, по словам главы республики, делает жизнь жителей Татарстана комфортнее.
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Вчера, 10:30
 
Республика ТатарстанПолитикаРоссияРустам МиннихановВладимир Путин
 
 
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