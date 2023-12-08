https://ria.ru/20231208/putin-1914668395.html

Минниханов назвал Путина объединяющей силой для всех

Минниханов назвал Путина объединяющей силой для всех - РИА Новости, 08.12.2023

Минниханов назвал Путина объединяющей силой для всех

Президент России Владимир Путин всегда опирается на поддержку людей, сегодня именно он является объединяющей силой для всех, заявил глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:21

2023-12-08T17:21

2023-12-08T17:21

республика татарстан

политика

россия

рустам минниханов

владимир путин

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КАЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда опирается на поддержку людей, сегодня именно он является объединяющей силой для всех, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Путин в пятницу объявил о том, что будет участвовать в выборах президента России в марте 2024 года. "В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для президента является судьба его народа. Он всегда опирается на поддержку людей. И сегодня, когда страна переживает такое давление, именно он является объединяющей силой для всех", - сказал Минниханов, поддерживая решение главы государства. Минниханов подчеркнул, что Татарстан благодаря поддержке президента РФ является одним из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это, по словам главы республики, делает жизнь жителей Татарстана комфортнее.

https://ria.ru/20231207/vybory-1914283400.html

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политика, россия, рустам минниханов, владимир путин