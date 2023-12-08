https://ria.ru/20231208/putin-1914637196.html

Предвыборная кампания Путина де-факто началась, заявили в Кремле

Предвыборная кампания Путина де-факто началась, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.12.2023

Предвыборная кампания Путина де-факто началась, заявили в Кремле

Предвыборная кампания действующего президента РФ Владимира Путина де-факто началась, де-юре пока нет, поскольку он пока не зарегистрирован как кандидат, сообщил РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:35

2023-12-08T15:35

2023-12-08T15:46

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Предвыборная кампания действующего президента РФ Владимира Путина де-факто началась, де-юре пока нет, поскольку он пока не зарегистрирован как кандидат, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Если вы хотите говорить де-факто, ну, наверное, да, если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться. Ему еще нужно регистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента добавил, что все нюансы предвыборной кампании Путина еще предстоит определить, по мере того, как глава государства будет принимать решения, появится соответствующая информация."Конечно же, от вас посыпалось много вопросов насчет штаба, насчет того, как выставляется Путин и так далее. Ну, смотрите, вчера были назначены выборы, сегодня Путин подтвердил свое намерение участвовать, заявил о своем намерении участвовать. Поэтому все остальное пока является нюансами, которые предстоит определить. По мере того, как будут приниматься Путиным соответствующие решения, мы будем вас информировать", - заявил он.Ранее глава государства после вопроса героя ДНР Артема Жоги об участии в выборах президента заявил, что в разное время у него были разные мысли, но сейчас он будет баллотироваться.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Как следует из результатов последнего опроса ВЦИОМ, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян, 75,8% сообщили, что одобряют его деятельность.

https://ria.ru/20231208/putin-1914626254.html

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политика, дмитрий песков, владимир путин